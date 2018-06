Perú vs. Francia: Wilder Cartagena está listo para tomar el lugar de Renato Tapia ante los 'Galos'

Wilder Cartagena fue el último jugador en meterse en la lista final de la Selección Peruana pero ahora puede tener su gran oportunidad de jugar y encima contra uno de los equipos más bravos del Mundial, Francia.

El volante sabe que es posible que Renato Tapia no se recupere del golpe que sufrió ante Dinamarca y eso le abre una posibilidad. No obstante, lo toma con calma y espera que el jugador del Feyenoord pueda llegar.

"Tapia está recuperándose, no sé si llegue al partido. Vengo con ganas de jugar, ya será el profe quien decida. Yo espero que Renato llegue. No hay nada seguro. Ya estoy viviendo el sueño, es algo impresionante todo lo que me está tocando, seria muy bueno jugar, así me toque 3 o 5 minutos", dijo Cartagena.



Asimismo, Cartagena se refirió a André Carrillo, otro de los jugadores que hizo trabajo diferenciado en el entrenamiento de este martes.

"Carrillo está bien, solo tuvo un poco de dolor". Sobre Francia señaló que "No somos más que nadie y tampoco menos que ninguno".