Ricardo Gareca: "Es una lástima, pero ahora tenemos que prepararnos para enfrentar a Francia"

No baja los brazos. Después de 15 partidos, Ricardo Gareca cortó su racha de partidos invictos con la Selección Peruana y justo le tocó hacerlo en el Mundial; no obstante no se desanima y confía en poder conseguir mejores resultados en los próximos encuentros.

El estratega argentino dijo que su equipo hizo lo suficiente para ganar el compromiso; sin embargo no se consiguió el resultado y ahora solo queda ir hacia adelante.

El VAR nos dio el penal, pero Cueva desperdició desde los 12 pasos

"Me siento amargado, el equipo hizo eméritos para ganar el partido, no solemente empatarlo, sino tambien ganarlo. Es una lastima. El fútbol es así, ahora tenemos que prepararnos para Francia", dijo Gareca

La reacción de Ricardo Gareca tras el penal que falló Christian Cueva

Sobre la ausencia en el equipo titular de Paolo Guerrero:



"Más allá de la importancia de Paolo, fue el último en integrarse. Pero lo vi bien, entró rápido en juego y eso fue muy importante en el partido".





Sobre Christian Cueva y su penal errado:





"Cueva falló, pero fue importante que se siga metiendo en el partido. Los partidos están cargados de errores y él tiene la personalidad suficiente para superarlos. Yo creo que el debe superarse, hay que enfrentar la problemática, es la única manera. Conociéndolo, es un jugador fuerte animicamente"

Sobre las chances de clasificar



"Considero que no estamos eliminados por perder este partido, faltan dos partidos y tenemos que tratar de recuperarnos en el próximo partido"

Sobre cambiar el estilo de jugar



"Lo que sostenemos es que hay maneras de ganar el partido y para eso hay un estilo y algo definido, algo que nos trajo aquí al Mundial y que hay que ir consolidando en el tiempo. No tengo motivos para dejar algo que ya tenemos incorporado. De todas maneras, considero que no apartandonos de una manera de jugar, tenemos mejores posibilidades de conseguir el resultado que esperamos".