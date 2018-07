Ricardo Gareca: "Si Perú no mantiene los pies sobre la tierra, el crecimiento se va a detener"

No olvidemos lo más importante que nos llevó hasta Rusia: la humildad. Los pies tienen que estar bien puestos sobre la tierra, siempre. Esa fue la advertencia que le hizo Ricardo Gareca al hincha de la Selección Peruana.

Al estratega le preguntaron si por ir al Mundial, la Selección Peruana ya podría pensar más alto en la Copa América 2019, si podría pensar con campeonar, y esto fue lo que dijo:

"Perú se equivoca y en grande si cree que todo esto que ha pasado, toda esta euforia en la cual está envuelto, lo lleva a pensar mucho más allá de eso. Si Perú no mantiene los pies sobre la tierra, el crecimiento no lo va a tener. Y se le viene una época complicada. Hay un terreno ganado y se puede lograr cualquier cosa, lo comprobaron ustedes, pero esto solo no alcanza. Se necesita empezar a tener un procedimiento mucho más profundo. Los hombres de fútbol sabemos que nos debemos a los resultados, pero eso no alcanza. Se necesita más", dijo Gareca.

Una indirecta, quizá, al torneo local ya los manejos irregulares que, lamentablemente, todavía tiene el fútbol peruano. El 'tigre' exigió cambios.

Ricardo Gareca dijo que necesita tiempo para pensar su renovación con la Selección Peruana y por ahora volverá a Argentina para disfrutar de unas merecidas vacaciones junto a su familia.