Selección Peruana: las claves para derrotar a Escocia en el partido de despedida

La Selección Peruana consiguió su objetivo y se despidió de su hinchada consiguiendo un triunfo importante ante Escocia en el Estadio Nacional. El equipo de Ricardo Gareca dominó el encuentro, aunque le costó en los primeros minutos.

Una victoria que costó, sobre todo en los primeros minutos cuando el gol no llegaba. Al final, todo se resumió a momentos claves, los cuales repasaremos a continuación:

El gol de Christian Cueva con dedicatoria a Paolo Guerrero

Paciencia: Perú fue paciente esta noche. Se encontró con un equipo que se sintió inferior y salió a esperarlo con muchos hombres en su propia área, pero no se desesperó. Buscó con cambios constantes de posiciones entre Flores, Carrillo y Cueva, hasta encontrar la jugada que culminó en el penal.

Seguridad defensiva: El gol no llegaba y todo pudo haberse complicado más si en una de esas aisladas corridas de los escoceses, la visita encontraba el gol. No pasó, porque a pesar de buscar el arco rival, Perú no se descuidó atrás. Y, claro, además, tuvo a un Alberto Rodríguez que hizo lo que quiso dentro del terreno de juego. Al final, la portería en cero y el casi nulo trabajo de José Carvallo habló bien del sector defensivo de la bicolor.

Los cambios no desentonaron: El equipo 'base' tuvo 60 minutos y hasta un poco más, pero más que 11, esta 'Sele' demuestra ser un grupo: completo y compacto. Con características diferentes, pero con roles bien definidos que tanto el suplente como el titular sabe asumir de muy buena forma.

Emocionante: así se cantó el Himno Nacional en el Perú vs. Escocia

Jerarquía individual: Ya estaba la paciencia y también el buen funcionamiento colectivo, no obstante para hacerle daño a este ordenado y defensivo Escocia se necesitó que aparezca el talento de algunos futbolistas. Ya hablamos de Rodríguez y es momento de resaltar lo de Jefferson Farfán. La 'Foquita' fue un 'tanque' difícil de superar y desconcertó a los defensores cada vez que pudo. El penal lo genera él y en su gol estuvo bien ubicado para pescarla de primera y celebrar.