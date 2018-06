Selección Peruana: ¿Cuáles deben ser sus prioridades después de Rusia 2018?

El camino al Mundial Rusia 2018 fue muy largo, pero ya está a días de terminarse. En el final, los resultados no acompañaron, sin embargo igual nada le quita o disminuye los méritos a este campañón de la Selección Peruana que, desde el 2015, acumuló un tercer lugar en Copa América, un recambio generacional y, claro, una presencia después de 36 años en la Copa del Mundo.

Los hinchas nunca olvidarán todas esas alegrías, pero lo logrado no puede quedar ahí, tiene que mantenerse y superarse. Es por eso que aunque la bicolor culmine este martes su participación en el Mundial, hay prioridades a las que debe atender ni bien regrese a Lima.

1- Ricardo Gareca



La primera y quizá la más importante es definir la renovación del entrenador Ricardo Gareca. El 'Tigre' dijo que no hablaría de esto hasta que termine el Mundial y bueno ya llegó la hora de hacerlo.



El balón ahora está en cancha de la FPF, que tendrá que hacer un esfuerzo grande para conseguir una extensión del contrato. Gareca demostró que es un estratega de jerarquía y ya debería contar con serias propuestas para cambiar de aires. Una de ellas podría ser la de su país Argentina.



Todos esperamos que la respuesta de Gareca sea positiva, pero si no lo es, el trabajo será ahora buscar a un nuevo entrenador. Ojalá que esto último no suceda.

2- Amistosos



Lo segundo en la lista de prioridades es alistar los amistosos que se vienen. Prepararse bien porque serán rivales de peso: nada menos que ante Holanda (6 de setiembre) y Alemania (8 de setiembre). Los dos juegos se realizarán en Europa y es necesario que la bicolor mantenga su nivel en estos compromisos.



Conseguir buenos resultados será importante para empezar a levantar el ánimo del equipo después de la eliminación en Rusia 2018.

3- Evaluación del grupo de futbolistas



Hay jugadores a los que, quizá, la edad les pasará factura para los nuevos retos de la bicolor. Puede que sí o puede que no, pero en la bicolor hay que decidir si se seguirá contando con ellos o si se dará espacio a que aparezcan nuevos jugadores.



Paolo Guerrero, Jefferson Farfán o Alberto Rodríguez, seguramente estarán en vigencia para la Copa América del 2019, pero de aquí hasta la Eliminatoria, es una incógnita si llegará o no. Más el '9', quien todavía tiene que resolver si será absuelto de su sanción o tendrá que completar los 14 meses.

4- Copa América Brasil 2019



Será el siguiente gran objetivo de la bicolor. Un torneo al que ya no deberá llegar pensando en avanzar hasta donde más se pueda, sino que tendrá que ir con la clara intención de ganarlo.



El equipo que juegue en Brasil tiene que tener ese objetivo. Tiene que mejorar lo hecho en Chile y demostrar que su presencia en la Copa del Mundo no fue producto de una casualidad.