Selección Peruana: ¿Qué dijeron los jugadores tras el partido ante Suecia?

Tras el empate de la Selección Peruana ante Suecia (0-0) en el amistoso que cerró la gira europea rumbo a Rusia 2018 , algunos de nuestros convocados dieron sus impresiones del juego ante los suecos y el próximo rival, Dinamarca (sábado 16, 11:00 am.)

"El partido fue complicado, difícil. Suecia fue un gran rival. Es bueno enfrentarnos a rivales así. Uno siempre quiere jugar desde el inicio, pero no me incomoda", dijo Edinson Flores . "Me imagino con mucha alegría, emoción con los hinchas que irán al estadio. Será muy grande ese partido ante Dinamarca ", añadió el 'Orejas'.

"Suecia se asemeja mucho al juego de Dinamarca, que será un rival muy duro. Hay que mejorar algunas cosas. Todos los partidos del Mundial nos van a costar. Todos llegarán muy bien preparados", explicó Paolo Guerrero , capitán de Perú .

"Hay que prepararnos esta semana para lo que viene. Los hemos estudiado bien. Son jugadores que la tocan bien en el mediocampo. Me sentí bien (jugando) al lado de Paolo", comentó Jefferson Farfán sobre el juego ante los 'vikingos' y el próximo duelo ante la 'Dinamita'.

Todos nuestros rivales del Grupo C vieron acción. Con goles de Yussuf Poulsen y Christian Eriksen, Dinamarca derrotó 2-0 a México. Francia , con tanto de Kylian Mbappé, no pasó del empate (1-1) ante Estados Unidos. Finalmente, Australia venció 2-1 a Hungría en Budapest.

