El Perú está dividido con el tema de Claudio Pizarro. Un sector no desea su regreso a la Selección. Y otro espera su llamado para disputar el Mundial Rusia 2018. Este último grupo lo encabeza Erick Osores , quien ve con buenos ojos el retorno del ‘14’, ante la ausencia de Paolo Guerrero.

“La gente le tiene mucho odio a Pizarro. No juega en la liga de Chipre, sino en la Bundesliga. No es un titular habitual, pero es lógico que lo tengas como una opción, sino está Paolo. Lo ilógico sería no tenerlo”, dijo Erick Osores en América TV.

Gareca entregará una lista preliminar a la FIFA en los próximos días. Y, para Osores, en ella figurará Pizarro, Benavente, Beto da Silva, entre otros futbolistas que no formaron parte del último tramo de la clasificación al Mundial.

“Cuando Oblitas tenga su club, no querrá a Pizarro. Yo sé que no le gusta, pero no se trata de que tú me caigas bien o mal. Hermanito, tú tienes que poner lo más sensato y lo más lógico. Lo que más te sirva. Lo tendrá que respetar, así no le guste”, agregó Osores.

Por otro lado, comparó a Pizarro con Miroslav Klose, máximo artillero de Alemania, que jugó su último Mundial con casi 40 años de edad. “Yo veo difícil que Gareca lleve a Paolo y a Pizarro”, concluyó.

