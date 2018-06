Nolberto Solano es el asistente técnico de Ricardo Gareca. Pero en Argentina es conocido por más que eso: como jugador, antes de pasar varios años en Inglaterra, vistió la camiseta de Boca Juniors (1997-98), con la que fue elegido el mejor de Sudamérica y parte del Equipo Ideal de América, según El País de Uruguay.

Por eso, entre otras cosas, es una voz autorizada para hablar de fútbol en tierras gauchas. De todas formas, claro, influye que sea miembro del cuerpo técnico de la Selección Peruana. Sobre todo teniendo en cuenta que, en fase de grupos, la bicolor enfrentó a ala Selección de Francia , próximo rival de Argentina .



Por eso, con la intención de recibir un análisis externo, periodistas de 90 minutos de fútbol , de Fox Sports, le preguntaron qué pensaba del equipo dirigido por Didier Deschamps. "Conoces la idiosincrasia del fútbol argentino. Nosotros decimos que Francia es un buen equipo, pero no está tan fuerte de espíritu. ¿Es un invento argentino o también lo ves así?", le preguntó Federico Bulos.

"No creo que no sea fuerte de espíritu con jugadores que cobran mas de 10 millones de dólares o euros al año. Son jugadores acostumbrados jugar Champions y ligas importantes. (Esos) Son más mitos. De carácter no son muy demostrativos, pero en el campo uno se queda impresionado", respondió Nolberto Solano , ante la sorpresa de los 'che'.

'Ñol', además, dio algunos alcances sobre lo que percibió de Francia, tras el encuentro ante Perú . "Tiene jugadores de biotipo muy atlético, rápidos, de Premier. Si encuentra espacios, te liquida. Tiene mucha técnica y una transición de defensa a ataque muy rápida. Hay que tener cuidado con esos espacios porque son muy veloces", aseguró.



Eso sí, el asistente técnico de Ricardo Gareca aseguró que Argentina tiene con qué pasar de ronda. "Tiene potencial para jugarle de igual a igual. Teniendo al mejor del mundo tienes que hacerle daño a cualquiera. Sampaoli es un tipo con experiencia. Es un solo partido y hay que jugarla toda. Tienen jugadores de experiencia que saben jugar estas instancias", finalizó.

