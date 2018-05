En las últimas horas, trascendió que Claudio Pizarro sería una posibilidad que manejaba Ricardo Gareca, ante la ausencia de Paolo Guerrero. Sin embargo, el técnico de la Selección Peruana entregó la lista preliminar a FIFA y la FPF la hizo oficial. El ‘14’ no figuraba en ella, y las especulaciones se acabaron.

“Claudio es un jugador muy bueno, con experiencia en la Selección. No me sorprende su ausencia en la Selección. Desde que yo estoy, él no ha sido convocado”, dijo Sergio Peña en su regreso a Lima.

Luego de que las pasiones que despertó el posible regreso de Claudio Pizarro a la Selección Peruana , miles de sus críticos utilizaron las redes sociales para pedir el retiro del ‘14’. Sin embargo, el ‘Bombardero’, fiel a su estilo, respondió con sublime llamado a la paz.

“No me lo esperaba. Pero si ese hubiera sido el caso [regresar], Claudio lo hará de la mejor manera. Son decisiones del comando técnico. Ellos eligen lo mejor para el país”, agregó el atacante de Granada de España.

Por otro lado, Sergio Peña hizo extensiva su incomodidad al ser consultado por la sanción que recibió Paolo Guerrero por parte del TAS: “Yo creo que deberíamos dejarlo, porque Paolo la está pasando muy mal. Es seguir hiriéndolo, cuando él trata de solucionarlo”, concluyó.

