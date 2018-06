Selección Peruana: ¿Por qué tardaron tanto en ingresar a entrenar?

Tras el debut de la Selección Peruana en Rusia 2018 , nuestros seleccionados realizaron su segundo entrenamiento de cara al duelo ante la Selección de Francia , este jueves 21 en el Ekaterimburgo Arena (10:00 am.)

Sin embargo, causó mucha curiosidad que los seleccionados salgan bastante tarde a entrenar: a pesar que llegaron a las 9:30 am. (1:30 am. de Perú) en punto al Arena Khimki, no salieron hasta más de 40 minutos después al campo.

¿Los jugadores se demoraron en los vestidores? Nada que ver: sucede que antes de recibir las órdenes de Ricardo Gareca y su comando técnico, los integrantes de la blanquirroja recibieron una charla motivacional.

En el estadio base de entrenamiento, antes de saltar al campo, la bicolor tuvo una charla de, aproximadamente, 25 minutos. Todo, para levantar el estado anímico de nuestros representantes en Rusia 2018 luego de la derrota (1-0) ante Dinamarca.

Esta fue la razón por la cual la Selección Peruana tardó antes de ingresar a la práctica. Los sparrings de la Sub-20 estuvieron practicando hasta media hora antes, pero luego se unieron los convocados a la 'sele' mayor.

