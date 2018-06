Entre los mejores del mundo. El talento de Yoshimar Yotun es muy bien valorado en Estados Unidos y por eso el volante de la Selección Peruana se codeará con grandes figuras Mundiales en un amistoso que tendrá como objetivo tumbar nada menos que a la Juventus.

'Yoshi' fue convocado para la MLS All Starm el combinado que junta a los mejores de la liga de Estados Unidos para enfrentar a grandes equipos europeos. Como el año pasado, donde el rival fue el Real Madrid.

Esta vez el peruano se parará en medio de la cancha para hacerle frente a la Juventus y a su lado tendrá a garndes jugadores mundiales como Zlatan Ibrahimovic, David Villa, Carlos Vela, Sebastián Giovinco, entre otros.

Este encuentro amistoso se realizará el 1 de agosto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El llamado de 'Yoshi' fue celebrado por su club, el Orlando City.

Lista de Estrellas de la MLS 2018

Porteros: Brad Guzan ^(Atlanta United), Zack Steffen (Columbus Crew SC)



Defensores: Francisco Calvo (Minnesota United), Laurent Ciman (Los Angeles Football Club), Alphonso Davies (Vancouver Whitecaps FC), Matt Hedges (Dallas FC), Aaron Long (New York Red Bulls), Michael Murillo (New York Red Bulls), Michael Parkhurst ^(Atlanta United), Graham Zusi ^(Sporting Kansas City)



Centrocampistas: Miguel Almirón ^(Atlanta United), Ezequiel Barco (Atlanta United), Jonathan dos Santos (LA Galaxy), Alberth Elis (Houston Dynamo), Ignacio Piatti (Montreal Impact), Alexander Ring (Ciudad de Nueva York) FC), Ilie Sánchez (Sporting Kansas City), Diego Valeri (Portland Timbers), Yoshimar Yotún (Orlando City SC), Wilfried Zahibo (New England Revolution)



Delanteros: Sebastian Giovinco (Toronto FC), Zlatan Ibrahimović (LA Galaxy), Josef Martínez (Atlanta United), Carlos Vela (Los Angeles Football Club), David Villa (New York City FC), Bradley Wright-Phillips (New York Red Bulls)