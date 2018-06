La Selección de Uruguay no usó terno, pero no por ello perdieron el estilo en su arribo a Moscú. Los convocados recibieron aplausos en su llegada a Nizhni Nóvgorod, lugar donde se prepararán para el Mundial de Rusia 2018 .



Después de más de 12 horas de vuelo, el equipo de Uruguay llegó a la ciudad bañada por el río Volga ondeando la bandera nacional ante la emoción de varios cientos de aficionados que les esperaban en el aeropuerto.



Los 'charrúas' se concentrarán en el Centro Deportivo Borski a las afueras de Nizhni Nóvgorod, un lugar alejado del bullicio y con dos campos de entrenamiento en perfecto estado de revista.



Ahora, el equipo dirigido por Óscar Tabárez tendrá varios días para preparar el partido ante los egipcios de Héctor Cúper, que el propio Suárez advirtió que será un rival "duro", aunque Salah aún no está plenamente recuperado de su lesión.



Uruguay , que tendrá que viajar a la capital de los Urales, Yekaterimburgo, para enfrentarse a los egipcios, se medirá en el segundo partido el día 20 a Arabia Saudí y cerrará su participación en la fase de grupos ante el anfitrión, Rusia, el 25 de junio. EFE