Uruguay vs. Francia EN VIVO : se enfrentarán este viernes 6 de julio en el Estadio Nizhniy Novgorod por los cuartos de final del Mundial Rusia 2018 . Aún se mantiene la incertidumbre por la presencia de Edinson Cavani en este partido (9:00 hora peruana y 11:00 a.m. en territorio uruguayo) debido una lesión en el duelo contra Portugal en octavos. No te pierdas la transmisión vía Latina, DirecTV, Monte Carlo, Canal 10, Red Uruguaya de Televisión, TDN, Azteca, RCN y Caracol.

Por el lado sudamericano, la garra charrúa espera reeditar sus actuaciones en los Mundiales de 1930 (organizador) y 1950, donde levantó la Copa del Mundo. Por su parte, el elenco europeo se ha mostrado confiado en llevarse nuevamente este campeonato: lo hizo por única vez en Francia 1998.

Uruguay vs. Francia: horarios y canales en el mundo

PAÍS HORARIO CANALES Perú 9:00 a.m. Latina y DirecTV Colombia 9:00 a.m. RCN , Caracol y DirecTV México 9:00 a.m. TDN , Azteca, Estrellas y SKY Ecuador 9:00 a.m. RTS y DirecTV Argentina 11:00 a.m. TV Pública, TyC Sports y DirecTV Chile 10:00 a.m. Mega, Canal 13 y DirecTV Uruguay 11:00 a.m. Canal 10, Red Uruguaya de Televisión y DirecTV Estados Unidos (Florida) 10:00 a.m. NBC Universo, Telemundo, FOX Sports y FS1 España 4:00 p.m. Telecinco, Mediaset y Cuatro

El técnico de la Selección de Uruguay , Óscar Washington Tabárez, tiene casi definido al equipo ante Francia . Cristhian Stuani, delantero del Girona, entraría por Cavani tras la lesión y su ingreso al equipo sería el movimiento más esperado del 'Maestro'. Otra opción sería reforzar el mediocampo con Cristian Rodríguez. Un misterio que se desvelará en el Nizhniy Novgorod.

Néstor Pitana, argentino, fue designado por FIFA para tan importante encuentro. Contará con la asistencia de sus compatriotas Hernán Maidana y Juan Pablo Bellati. El referí fue parte de los duelos entre Rusia-Arabia Saudita (5-0), México-Suecia (0- 3), y Croacia y Dinamarca (definido en penales) por octavos.

Por su parte, en Francia tienen claro que el duelo ante los charrúas no será nada fácil. Antoine Griezmann sostuvo en rueda de prensa - además del "me encanta cuando Suárez o Cavani empiezan un ataque" -, que siente afinidad por los países latinoamericanos a lo largo de los últimos años.

"Me atraen los ritmos latinos y, sobre todo, sus sonrisas. Eso me ha marcado. En Europa le damos muchas vueltas a las cosas, lo complicamos todo y nos estamos quejando todo el día", indicó también delantero del Atlético de Madrid.

Uruguay vs. Francia: posibles alineaciones

Uruguay: Muslera; Cáceres, Giménez, Godín, Laxalt; Nández, Torreira, Vecino, Bentancur; Suárez y Stuani.



Francia: Lloris; Pavard, Umtiti, Varane, Hernández; Kanté, Pogba, Tolisso; Griezmann, Mbappé y Giroud.

Fuente (Depor y EFE)