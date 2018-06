Uruguay vs. Rusia . Con defensa de emergencia y la necesidad de ganar para ser primero en el Grupo A, Uruguay chocará el lunes en Samara frente a Rusia, la selección local, que llega agrandada con dos victorias tras muchas dudas antes de su Mundial . El duelo se disputará desde las 9:00 a.m., hora peruana, y 11:00 a.m., horario uruguayo, vía Latina y DirecTV.

Sin desestimar a sus dos primeros rivales, los jugadores uruguayos comentaron en la previa al choque que Rusia será un rival duro que les permitirá medirse de cara a los octavos de final.



PAÍS HORARIO CANALES Perú 9:00 a.m. Latina, DirecTV Colombia 9:00 a.m. RCN , Caracol, DirecTV Ecuador 9:00 a.m. RTS y DirecTV Sports México 9:00 a.m. SKY México, TDN , Televisa y TV Azteca Argentina 11:00 a.m. TV Pública, TyC Sports, DirecTV Chile 10:00 a.m. Mega, Canal 13, DirecTV Uruguay 11:00 a.m. TCC, Canal 12, Nuevo Siglo Estados Unidos (Florida) 10:00 a.m. FOX Sports y FS1 España 4:00 p.m. Telecinco y Mediaset

El choque es ideal para "intentar mejorar cosas y llegar todavía con más confianza y más fuerza", a la próxima fase, advirtió Cristhian Stuani.



La Celeste reconoce que los triunfos por la mínima diferencia ante Egipto y Arabia Saudí, eliminados del torneo, dejaron una deslucida imagen del equipo que aún no explotó el potencial ofensivo que pueden regalar Edinson Cavani y Luis Suárez .

Rusia , por su parte, llega pletórico tras golear a Arabia Saudita (5-0) en el debut y vencer con claridad 3-1 a Egipto, en un sorpresivo inicio de ensueño en su casa.



Los buenos resultados se reflejan en la decisión del entrenador de mantener el mismo equipo que venció a los 'faraones'.



"No prevemos ningún cambio en el partido contra Uruguay, a menos que el personal médico nos diga algo", dijo Stanislav Cherchesov en rueda de prensa.

Uruguay vs. Rusia: alineaciones probables:



Uruguay : Fernando Muslera - Sebastián Coates, Diego Godín, Martín Cáceres; Nahitan Nández, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira, Matías Vecino, Diego Laxalt - Luis Suárez y Edinson Cavani. DT: Oscar Tabárez.



Rusia : Igor Akinfeev (cap) - Mário Fernandes, Ilja Kutepov, Sergey Ignashevich, Yury Zhirkov - Alexander Samedov, Yuri Gazinskiy, Aleksandr Golovin, Roman Zobnin, Denis Cheryshev - Artem Dzyuba. DT: Stanislav Cherchesov.