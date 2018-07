En YouTube hemos visto de todo en materia de fútbol: enormes golazos, grandes asistencias y lujos de distinto tipo. Sin embargo, lo que en estos momentos destaca en la mencionada plataforma es la reacción de Martín Liberman tras la eliminación de Brasil del Mundial Rusia 2018.



En su programa de FOX Sports, el periodista argentino celebró la derrota de Brasil a manos de Bélgica, se mostró feliz que la 'Canarinha' se haya quedado sin chances de bordar la sexta estrella en su camiseta, aunque como se ve en YouTube , confesó que el resultado no compensa el fracaso de Argentina en la Copa.

"No me gusta que ganen los brasileños. Aparte en Brasil nos cargaron todo el tiempo, cómo celebraron la derrota argentina en el Maracaná. ¡FOX Brasil muito saludo! Me gusta Brasil, pero no quiero que ganen, la verdad. Y todo tiene que ver con una rivalidad futbolística", dijo Liberman, tal como se ve en YouTube.



El video, que va a camino a tener muchas vistas en YouTube , ha generado varias reproducciones y comentarios en la conocida plataforma. Como es lógico, la mayoría son críticas para Liberman ya que consideran que debe mantener la imparcialidad.