“Se acerca la Navidad / Y a todos nos va a alegrar / El jibarito cantando aires de felicidad”, dice la letra de una conocida canción y tiene mucha razón, ya que estas fechas nos llenan de emoción; sin embargo, con toda la felicidad que trae, también llegan los dolores de cabeza pues hay que redecorar nuestra casa y ponerla ‘a tono’ con esta festividad. Para muchas personas, elegir cómo adornar el árbol de Navidad se vuelve una total pesadilla. por ello, si aún no has podido arreglar tu casa porque no tienes claro qué adornos o colores usar debes leer esta nota.

Origen del árbol de Navidad

Desde tiempos ancestrales, los árboles se han considerado como un símbolo de fertilidad y de regeneración. El origen del árbol navideño se remonta al siglo VIII en Alemania, cuando Bonifacio taló un roble dedicado a Thor en la región de Hesse y, tras leer el Evangelio, ofreció un abeto, un árbol de paz que representaba la vida eterna, adornándolo con manzanas y velas. A partir de entonces se empezaron a talar abetos durante la Navidad para adornar las casas.

Las ciudades de Tallin en Estonia y Riga en Letonia se disputan el primer encendido del árbol navideño, es decir, en medio de una plaza alrededor de 1510. Esta tradición llegó a Finlandia en 1800, mientras que a Inglaterra fue en 1829, para luego expandirse al resto de Europa. Con el tiempo, las manzanas y velas se transformaron en adornos y luces, además se asociarse con los regalos de Papá Noel o Santa Claus para los niños.

¿Cuál es el significado del árbol de Navidad?

De acuerdo con la tradición cristiana, el árbol navideño significa el Paraíso, en donde Adán y Eva comieron los frutos, dando origen al pecado original. Además, también sirve para recordar que Jesús vino a la Tierra para conseguir la reconciliación.

Su forma triangular es representación de la Santísima trinidad (Padre, hijo y espíritu Santo), mientras que las esferas y colores simbolizan los dones de Dios a los hombres. Las luces representan la luz de Cristo y la estrella colocada en la punta del árbol, representa la fe que debe guiar la vida del cristiano.

¿Por qué el árbol de Navidad se debe poner hasta el 8 de diciembre?

Las familias acostumbran colocar el árbol el día 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción, ya que según la Iglesia católica es la fecha en que fue concebida la Virgen María y además se conmemora el anuncio de la llegada del hijo de Dios a María.

Por ello, las familias acostumbran armar los nacimientos y adornar el árbol de Navidad, símbolos de unión y creatividad que se engalanan con luces, esferas y diversos adornos. La tradición proviene de un evento religioso relevante y es una práctica extendida tanto en hogares que optan por pinos naturales como en aquellos que prefieren los sintéticos.

1. Árbol de Navidad tradicional: rojo, verde y dorado

Nunca fallarás si colocas adornos rojos, verdes, dorados y blancos en tu arbolito, pues es un acierto asegurado para los amantes de la decoración más tradicional. Puedes mezclar texturas y formas, pero esta combinación con en acabados brillantes crea un ambiente sofisticado y glamuroso.

10 ideas de decoración de árboles modernos. (Foto: Internet)

2. Árbol de Navidad sofisticado: blanco y dorado

Si vives la Navidad al más puro estilo americano, apostando por el ‘más es más’, esta idea de decoración es para ti. Los adornos blancos y dorados siempre serán un acierto y sobre todo le darán elegancia y el toque ‘chic’ a tu árbol.

3. Árbol de Navidad con adornos en rojo y blanco

Bolas blancas y rojas, en el mismo tamaño y del mismo estilo, es una idea para complementar el árbol de Navidad sin recargarlo. Además, también sirve para unificar la decoración y que se vea pareja.

4. Árbol de Navidad con adornos plateados

En las tendencias navideñas para 2023, el color pateado promete desbancar al tradicional dorado. Los adornos en estos tonos y mucho ‘blin-blin’ le darán el realce que necesita tu arbolito.

5. Árbol de Navidad con adornos rosa, bronce y plata

El rosa, el color de indiscutible tendencia este 2023 y próximo 2024, que también puede ser la estrella de las navidades. Combínalo con adornos bronce y plata y consigue un look sofisticado y muy girly.

6. Árbol de Navidad ‘black and white’

La Navidad poco tiene de minimalista, pero si queremos un árbol sencillo y poco llamativo, debemos seguir dos pasos: colocar pocos adornos y escogerlos en tonos neutros. En este caso el blanco y el blanco o plateado serán una combinación ideal.

7. Mini árbol de Navidad

Si tu casa es pequeña y no tienes mucho espacio, este opción es ideal para ti. Tu decoración será facil y sencilla, ya que tendrá menor cantidad de adornos y también de menor tamaño.

8. Árbol de Navidad con adornos de papel

Los árboles y adornos navideños de papel son tendencia esta Navidad y la mejor opción si quieres una decoración moderna y natural.

9. Árbol de Navidad con adornos infantiles

Si hay niños o niñas en casa, seguramente, la Navidad sea su época del año favorita. En este caso, adaptar los adornos del árbol a los gustos de los más pequeños será un gesto bonito que los implicará más en la decoración de la casa. Otra idea es ir a comprar los adornos con ellos o que cada miembro de la familia escoja una figura.

10. Árbol de Navidad minimalista: sin adornos

La mejor opción para casas minimalistas, donde el ‘menos es más’ es lo que manda, dejar el árbol desnudo, sin adornos, o con una simple guirnalda de luces, es la mejor opción. Envuelve la base con tela de saco o simplemente déjala descubierta y ya tienes un árbol de Navidad simple, elegante y fácil de conseguir.

