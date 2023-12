Mucha expectativa generó el anuncio del Grupo 5 sobre su concierto para el sábado 6 de abril de 2024 en el Estadio Nacional. Los fanáticos de la agrupación monsefuana han estado al pendiente de los detalles del esperado show y están alistándose para comprar las entradas al espectáculo que saladrán a la venta este miércoles 20 de diciembre. En esta nota de Depor conoce todos los detalles al respecto.

¿A qué hora empieza la preventa de entradas en Teleticket para el concierto del Grupo 5?

La preventa de entradas para el concierto que ofrecerá el Grupo 5 en el Estadio Nacional el sábado 6 de abril de 2024 iniciará este miércoles 20 de diciembre a partir de las 11:00 a.m.

¿Cuál será el precio de preventa y regular de entradas para el concierto del Grupo 5?

El precio de los boletos y las zonas aún no se han dado a conocer y Teleticket tampoco ha habilitado un link de venta, pero lo que sí se ha anunciado es que habrá un 10% de descuento con cualquier medio de pago hasta agotar stock.

¿Dónde será el concierto del Grupo 5?

El Grupo 5 -agrupación encabezada por Christian Yaipén- ha confirmado que la locación de su esperado concierto será el coloso José Díaz, mejor conocido como el Estadio Nacional, recinto que tiene una capacidad para albergar a más de 46 mil personas y en el que se han presentado grandes estrellas a nivel mundial, y sin duda alguna, el Grupo 5 llenará este lugar con su presencia.

¿Cuándo será en concierto del Grupo 5?

El Grupo 5 ha anunciado que el concierto que ofrecerán en el Estadio Nacional será el sábado 6 de abril de 2024 para celebrar el 51 aniversario de su creación. “Acompáñamos a celebrar a lo grande. Ven y disfruta de una noche llena de cumbia”, se le escucha decir a Christian Yaipén, líder de la orquesta.

¿Cómo comprar las entradas para el concierto del Grupo 5?

Teleticket es la plataforma que venderá las entradas del concierto del Grupo 5 en el Estadio Nacional, y para comprarlas estos son los pasos que debes seguir:

Ingresa a la página web de Teleticket o haz clic aquí .

Si es la primera vez que compras en la web, debes registrarte y crear una cuenta con contraseña para poder completar este proceso.

Tras confirmar el éxito de tu registro, volverás a la web principal para visualizar la lista de eventos disponibles.

Luego, selecciona el show de tu interés.

Revisa los detalles como precios, zonas y capacidad, y haz clic en “Comprar”.

En la pantalla verás dos opciones y deberás elegir: pagar con tarifa normal o un descuento exclusivo.

Coloca los datos de tu tarjeta como los 6 primeros y dale clic en “Continuar”.

Selecciona tus asientos y zona donde deseas estar favorita con “Reservar asiento” y, después, “Comprar”.

Te direccionarán al tipo de envío de tu entrada y, al tratarse de una compra online, tendrás que elegir el E-TICKET. Podrás mostrarlo durante el ingreso al concierto de manera impresa o digital.

Sigues la compra con clic en Continuar y realizarás la adquisición online. Todas las plataformas de venta en Internet tienen un sello de zonas seguras para que tus datos eviten ser expuestos.

Revisa el monto final a pagar de tu ticket, con o sin el descuento Interbank, y confirma la operación.

Finalmente, completa la información solicitada y tu compra estará más que lista. En esos momentos, accederás a tu entrada virtual.

Gira Grupo 5 anuncia su gira por Europa 2024

Desde España, donde actualmente se encuentran cumpliendo con algunas presentaciones, los líderes del Grupo 5 anunciaron que el próximo año realizarán una gira por el Viejo Continente.

“Hola amigos estamos en Madrid, España. Nos encontramos preparando nuestra gira Europa 2024. Así que se alistan todos nuestros seguidores porque en el 2024 bailamos con Grupo 5″, anunciaron los hermanos.

Países que recorrerá el Grupo 5 con su gira europea

Los fanáticos del otro lado del mundo del Grupo 5 empezaron a etiquetarse en la publicación de Instagram en la que se realizó el anuncio y a pedir que el la agrupación llegue a lugares como Milano, Barcelona, Sevilla y Madrid, que fueron las ciudades más solicitadas y en las que se encuentra la mayor parte de la comunidad peruana. Sin embargo, por el momento, aún no se conoce en qué lugares ofrecerán sus shows.

Fechas del concierto de Grupo 5 en Europa

De momento, no se conocen las fechas en las que Grupo 5 estará en Europa pero ya es un hecho que será el 2024, el año elegido por la agrupación para llegar nuevamente a Europa, como hace unos años. Lo que sí es un hecho es que en el repertorio musical de Grupo 5 no faltarán temas como “Amor vuelve”, “Mix Valentina”, “Cambio mi corazón”, “Apostemos que me caso”, “Eres mi bien”, entre otros.

