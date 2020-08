En la ciudad de Monterrey (México) una joven de nombre Anahí Mata Estrada contó la experiencia que le tocó vivir cuando se disponía a disfrutar de una deliciosa lata de frijoles. Y es que mientras estaba comiendo halló una muela aparentemente de un animal. Su post en Facebook se volvió viral en cuestión de minutos.

“Nunca jamás me había pasado algo así, justo ahorita se me antojó un huevito con frijoles ranch (de la lata negra) y pues me lo hice. Me lo estaba comiendo tan rico y derrepente mastique algo súper duro y lo aventé inmediatamente y era una muela, me dio tanto asco que casi vomito”, escribió Anahí Mata Estrada en su publicación.

La joven de México no podía creer lo tenía ante sus ojos. Una situación que a nadie le gustaría pasar, por lo que ella decidió compartir con sus contactos su experiencia, sin pensar que sus fotos se volverían viral en varios países del mundo.

“Ahora no sé qué pensar, obviamente verifique que no fuera mía pero no aún tengo todas mis muelitas y no sé que pedo, estoy en shock. Les dejo las fotos, se los juro que no lo invento, aún no lo creo, estoy muy asqueada”, añadió Ahahí.

El medio mexicano El Horizonte informó también sobre este desagradable hallazgo, y consultó con la dentista Diana Reyes para determinar si lo encontrado pertenece a una persona o animal. Ella argumentó que la muela era muy pequeña para ser de un adulto, por lo que finalmente aseguró que lo más probable es que era de un animal.

