Por Aldo Cadillo:

Aczino lanza punchlines hasta cuando habla. El considerado por muchos como el mejor freestyler de la historia, platica sobre su recuerdo de la batalla que sostuvo con el peruano Jaze en la internacional de Argentina en el 2018: “A lo mejor pudo haber réplica; pero, si hubo un resultado dudoso fue en la final, no con Jaze”, sostiene el rapero mexicano enérgicamente.

A lo largo de los años, Aczino ha consolidado su figura del mejor de la historia. Respaldado por su técnica, ingenio, flow, puesta en escena, métrica y dominador del doble tempo; tranquilamente el mexicano se puede catalogar como un “Dios del Freestyle”. En el Palacio de Linares, ubicado al lado de la Fuente de la Diosa Cibeles en Madrid, el rapero hace memoria de sus éxitos, campeonatos y caídas. Como un rey en su trono, ‘Mau’ responde si es que existe una rivalidad con el argentino Wos a raíz de sus dos últimas batallas en las finales de México 2017 y Argentina 2018.

Aczino y su relación con Wos, a quién evitará en la Internacional de España y el recuerdo de su batalla con Jaze en Argentina. (Foto: Red Bull Content Pool)

“Pues hay una rivalidad por lo que ha pasado: una él y una yo. Pero personalmente para nada. Me cae muy bien. Me gusta mucho lo que hace. Creo que va a ser uno de los más grandes de Argentina en la música urbana. Pero no, no hay rivalidad con él ni con nadie. Con la única persona que tengo rivalidad es conmigo. Hacerlo mejor que la vez anterior. Pero con mis compañeros es respeto total”, asegura Aczino con la seguridad de quien acaba de decir un punchline.

Pero hasta la carrera del mejor del mundo se puede ver afectada por un cruce inadecuado en una instancia preliminar. Aczino sabe de eso. Le pasó en Barcelona en el 2014 ante Invert y en Lima en el 2016 frente a Jota. El mexicano, con la experiencia previa, no desea enfrentarse a ningún local en la ronda de octavos de final.

“El año pasado era con los que no me quería enfrentar. Que no me toco Jaze, que no me toque Wos, que no me toque Bnet. Y me tocaron esos tres. Ahora evitaré enfrentarme con Lobo y con los locales”, sostiene Aczino sonriendo.

Sea quién le toque en la Red Bull Batalla de los Gallos Final Internacional España 2019, el freestyler mexicano Aczino siempre será el favorito. Ya sea por alguna gracia divina de un Dios caprichoso o por su talento que lo han llevado a ser catalogado como el mejor de la historia.

