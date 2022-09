El Aguinaldo de Fiestas Patrias es una suma de dinero que se paga una sola vez en el año como motivo de la celebración de la Independencia de Chile, que es el 18 de septiembre. Por ello, pensionados y trabajadores del sector público tendrán derecho a un monto este mes y en esta nota te contaremos todos los detalles para que puedas conocer si lo puede reclamar. Entérate si eres beneficiario.

Recuerda que el dinero del Aguinaldo de Fiestas Patrias no tiene descuentos. Además, no se considera para el pago de impuestos (no es tributable) ni de cotizaciones previsionales y/o de salud (no es imponible).

¿Quiénes reciben el Aguinaldo de Fiestas Patrias 2022?

Pensionados que al 31 de agosto de 2022 tengan alguna de estas calidades:

Pensionados o pensionadas del Instituto de Previsión Social (IPS) que tengan una Pensión Garantizada Universal (PGU) o una Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

Pensionados o pensionadas del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

Pensionados o pensionadas de las leyes de Exonerados Políticos, Ley Nº 19.234.

Pensionados o pensionadas de las Mutualidades de Empleadores de la Ley Nº 16.744.

Pensionados o pensionadas de las ex cajas de previsión y ex Servicio de Seguro Social (INP, actualmente IPS).

Pensionados o pensionadas de reparación: Ley Nº 19.123 (Rettig) y Ley Nº 19.992 (Valech).

Pensionados o pensionadas de AFP o compañías de seguro que, al 31 de agosto de 2022, además reciben el beneficio de PGU, el Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez) o pensiones mínimas con Garantía Estatal.

Beneficiarios y beneficiarias del Subsidio de Discapacidad.

Empleados públicos que al 31 de agosto de 2022 desempeñen cargos de planta o entidades como:

Establecimientos de educación parvularia financiados por la JUNJI.

Sectores de la Administración del Estado que hayan sido traspasados a las municipalidades.

Establecimientos particulares de enseñanza subvencionados por el Estado.

Establecimientos de Educación Técnico Profesional.

Instituciones reconocidas como colaboradoras del Sename o su continuador legal.

Corporaciones de Asistencia Judicial.

Astilleros y Maestranzas de la Armada.

Tribunales tributarios y aduaneros.

Trabajadores de empresas y entidades del Estado que no negocien colectivamente.

¿Cuánto es el monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias 2022?

El monto base del Aguinaldo de Fiestas Patrias 2022 para pensionados es de $21.882. A eso se le suman $11.226 por cada carga familiar que esté acreditada al 31 de agosto de 2022.

Para la gente del sector público, el monto depende de su remuneración mensual: quienes hayan tenido una remuneración líquida de agosto igual o menor a $842.592, recibirán $81.196; mientras que quienes hayan tenido una remuneración líquida de agosto mayor a $842.592, recibirán un monto de $56.365.

¿Cuándo pagan el Aguinaldo de Fiestas Patrias 2022?

El pago del Aguinaldo de Fiestas Patrias puede variar de acuerdo a cada instituación para los trabajadores públicos, pero se efectúa en este mes de septiembre. Mientras que los pensionados tienen que consultar en este enlace para saber la fecha y forma de pago.