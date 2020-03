Coronavirus en México. Sigue hoy sábado 28 de marzo todo lo referente a esta enfermedad EN VIVO y EN DIRECTO desde la plataforma de Depor. Todos los detalles sobre el último informe de la Secretaría de Salud, mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador además de los casos de infectados y fallecidos por el COVID-19.

Coronavirus México | Como parte de la iniciativa de Contigo en la distancia de la Secretaría de Cultura, puedes descargar la aplicación de la Musiteca para disfrutar de los mejores temas de varios artistas mexicanos.

¿No sabes cómo aprovechar tu tiempo en esta contingencia? 🤔



Entra a #ContigoEnLaDistancia y descarga la aplicación Musiteca 🎶 de la @Fonoteca para conocer y disfrutar la herencia musical y cultural de México 👉🏾 https://t.co/AZMG7W2XZL pic.twitter.com/4krPvs87iE — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) March 28, 2020

Coronavirus México | Mensaje de la Secretaría de Cultura | Los museos y zonas arqueológicas del país están a tu alcance en esta jornada de #SanaDistancia.

Los museos y zonas arqueológicas del país están a tu alcance en esta jornada de #SanaDistancia.



¡Disfruta de la #CulturaDesdeCasa con los recorridos virtuales que hemos preparado en #ContigoEnLaDistancia🏡! 👉🏾https://t.co/ywTuXxtuHl pic.twitter.com/ysmddg2PNy — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) March 28, 2020

Coronavirus México | La famosa actriz mexicana, Camila Sodi compartió en su cuenta de Instagram cómo se encuentra tras dar positivo por coronavirus.

Coronavirus México | A esta hora, te informamos el reporte oficial de la Secretaría de Salud:

12 muertos 717 casos confirmados 2,475 casos sospechosos 3,542 casos negativos.

Coronavirus México | Los restaurantes de Baja California Sur reportan el 85% en la baja de clientes a causa del coronavirus | La mayoría de los restaurantes en La Paz, Baja California Sur, lucen vacíos y así continuarán durante toda la Semana Santa, que este año viene marcada en el calendario del domingo 5 de abril al sábado 11 de abril. 26 marzo de 2020.

¡Aquí inicia la transmisión en vivo y en directo sobre todo lo que tiene que ver con el coronavirus!

Coronavirus en México: minuto a minuto

Coronavirus México | López Obrador emprendió este viernes otra de sus habituales giras de los fines de semana por el territorio mexicano, pero esta vez sin actos multitudinarios debido a la pandemia de coronavirus que lleva 585 enfermos y ocho muertos en el país.

Coronavirus México | PEDRO AQUINO CRITICA A AMLO | El futbolista peruano, Pedro Aquino cuestionó la tranquilidad con la que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha tomado la llegada del coronavirus al país azteca. “ Acá el presidente de México ha tomado las cosas a la ligera , no es consciente de las cosas que van pasando en otros países. La verdad yo me siento muy orgulloso y contento por lo que está haciendo el presidente Martín Vizcarra en nuestro país. Acá el presidente mexicano no está alertando a nadie y ha tomado todo como una situación tranquila. Tiene que ser consciente de lo que está pasando en otros países”, expresó.

Coronavirus México | “Tenemos 5 mil ventiladores disponibles, nos faltan más. Están recomendado los médicos, lo que prevén y cuando vamos a tener más necesidad de hospitalización y cuando debemos de tener todo lo necesario. Continua en preparación el Plan Marina y el Plan DN-III, adicionalmente, se está previendo que se puedan contar con más instalaciones y médicos especialistas. Se esta trabajando en tener operando 17 nuevos hospitales, solo para esta emergencia (coronavirus). Se está trabajando para la producción de trajes especiales, la Marina y el Ejército están en eso”, agregó AMLO.

Coronavirus México | Palabras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador: “No nos confiemos, no debemos confiarnos, todos a acatar las recomendaciones. Si hay calentura, si hay tos seca, si tenemos dificultades para respirar, si tenemos dolor de cuerpo y se ha agregado... si tenemos problemas de olfato, son síntomas que indican que podemos tener contagio , solo en esos casos. Procurar no salir, no usar demás los cubre bocas si no los necesitamos, porque los necesitan los médicos y los que están enfermos, no exageremos, actuemos de manera responsable. Hay que cuidarnos, la familia es más importante que el gobierno ”

Coronavirus México | El reporte oficial de la Secretaría de Salud informa:

585 casos confirmados 2,156 casos sospechosos 2,965 casos negativos. 9 muertos. Fallecido más reciente: hombre de 57 años, padecía diabetes e hipertensión.

¡Bienvenidos a la transmisión en vivo y en directo de hoy viernes 27 de marzo!

México inicia plan de distanciamiento con el reto de una economía desigual

El Gobierno mexicano comenzó este lunes 23 de marzo un plan de cuatro semanas para contener el COVID-19, con el reto de suspender actividades no esenciales en un país con 52 millones de pobres y más de la mitad de los trabajadores en la informalidad.

▷ Coronavirus en vivo: sigue aquí por Google Maps el avance en tiempo real de la pandemia en diferentes partes del mundo

▷ México con CORONAVIRUS: última hora, muertos e infectados con la COVID-19

México ya empieza a afectarse por el coronavirus

El Caribe mexicano, con su reconocida zona hotelera de Cancún, se resiente ante el impacto por la pandemia de coronavirus y registró este lunes un 36 % de ocupación, señalaron las autoridades.

Hasta este fin de semana, las autoridades informaron que en esta zona había una media de 80.000 turistas “niveles de ocupación que no se tenían desde hace muchos años”.

Los turistas que se atreven a salir de sus hoteles se han volcado a las playas públicas, para aprovechar los bancos de arena que permiten formar una especie de piscinas naturales que atraen a las familias locales y foráneas.

¿Cuántos casos de infectados y muertos por coronavirus hay en México?

En el último reporte de la Secretaria de Salud del Gobierno de México dio a conocer que aumentaron los casos de coronovirus.

585 casos confirmados

2,156 casos sospechosos

2,965 casos negativos.

8 muerte.

Muerte más reciente: Hombre de 74 años de edad con hipertensión, radicado en Cancún, Quintana Roo

POLÉMICAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE MÉXICO ANTE EL COVID-19

En México, la cifra de contagiados por coronavirus asciende a 316 confirmados y cuenta con 3 muertos. Sin embargo, las cifras parecen no importar al AMLO, que hace unos días pidió a los ciudadanos que no dejen de salir de sus casas por la pandemia de coronavirus. "Yo les voy a decir cuándo no salgan pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas”, señaló en rueda de prensa.

De hecho, hace unas semanas, el mandatario mexicano señaló que “hay quien dice que, por lo del coronavirus, no hay que abrazarse. Pero no pasa nada”. Pese a que la secretaria de Sanidad mexicana anunció las primeras directrices sobre el distanciamiento social, el presidente siguió abrazando a sus seguidores y besando a los bebes en sus actos políticos.

EL PASADO MANTIENE EN VILO A MÉXICO

Si bien el discurso del gobierno es un llamado a la calma, muchos mexicanos tiene presente lo ocurrido hace 11 años, cuando en el país pasaron por una situación grave con la pandemia AH1N1, la que ocasionó la muerte de 8,000 mexicanos e infectó a 9.5 millones de personas en todo el país, además de dejar pérdidas millonarias debido a que se cerraron comercios y se cancelaron cientos de eventos públicos.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronovirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

