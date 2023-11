Más de 18 artistas de reggaetón, trap, merengue, salsa y cumbia argentina de Colombia, Argentina, USA, México, Cuba y Puerto Rico llegarán al Perú para participar en la segunda edición del All Music Fest 2023, un megaconcierto iba a realizarse durante dos días en el Estadio San Marcos pero que ha tenido que cambiar de fecha y locación. En esta nota que hemos preparado en Depor te contamos todos los detalles en caso quieras asistir a este espectacular show.

¿Cuándo es el All Music Fest 2 y en dónde se realizará?

El All Music Fest 2 estaba programado para realizarse en el Estadio San Marcos, pero debido a que fue clausurado por la Municipalidad de Lima (MML) debido a las continuas denuncias de los vecinos de la zona y estudiantes de la universidad, quienes señalaban el excesivo ruido que se producía cada vez que había un concierto en este recinto deportivo, ha tenido que trasladarse al Estadio Nacional. A través de un comunicado, los organizadores dieron a conocer esta medida.

El show iba a desarrollarse los días 17 y 18 de noviembre; sin embargo, Sound Music Entertaiment SAC, productores del evento, informaron hace apenas unos días que “debido a las condiciones del Estado de Emergencia” decretadas por el Gobierno, el espectáculo se realizaría en “una única fecha” que aún estaba por confirmar y precisaron que las entradas serían válidas para la nueva fecha y locación.

El ‘All Music Fest 2 tuvo que cambiar de locación. (Foto: Instagram)

¿Dónde comprar las entrada All Music Fest 2?

Las entradas para el All Music Fest 2 estpan disponibles en la web de Teleticket. Al comprar, se netragará un boleto digital con un código QR que será válido para tu ingreso.

¿Puedo traspasar mi entrada al All Music Fest 2 a otra persona?

Por supuesto que si. No habrá ningún problema en que lo hagas porque las entradas al All Music Fest 2 no son nominadas (no tienen datos personales), por lo tanto puede ser usada por el portador para ingresar.

¿A qué hora inician las presentaciones en el All Music Fest 2?

Debido al reciente cambio de local del All Music Fest 2, la productora encargada del show comunicó que próximamente se darán los detalles sobre la fecha única de presentaciones y el cronograma oficial. Puedes estar al pendiente de las redes sociales del evento para mayores detalles.

¿Qué artistas se presentarán en All Music Fest?

El ‘line up’ oficial del All Music Fest 2 es el siguiente:

De La Ghetto

Kevin Roldán

La T y La M

Ñejo

Noriel

Yomo

Leo Bash

Eitan

Wampi

Orlenis 22k

Chencho Corleone

Jowell & Randy

Victor Manuelle

Elvis Crespo

Ñengo Flow

Khriz & Angel

Jon Z

Asimismo, la animación estará a cargo de Gregorio ‘El Titi’ Pernía de Colombia. El escenario contará con DJ Cele Arrabal desde Argentina, DJ Asto, DJ Carpio y DJ Bryan Flow.

Artistas confirmados para el All Music Fest 2. (Foto: Instagram)

¿Cómo comprar tus entradas en Teleticket?

Ingresa a la página web de Teleticket o haz clic aquí .

o haz . Si es la primera vez que compras en la web, debes registrarte y crear una cuenta con contraseña para poder completar este proceso.

Tras confirmar el éxito de tu registro, volverás a la web principal para visualizar la lista de eventos disponibles.

Luego, selecciona el show de tu interés.

Revisa los detalles como precios, zonas y capacidad, y haz clic en Comprar.

En la pantalla verás dos opciones y deberás elegir: pagar con tarifa normal o descuento con Interbank.

o Coloca los datos de tu tarjeta como los 6 primeros y dale clic en Continuar.

Selecciona tus asientos y zona donde deseas estar favorita con Reservar asiento y, después, Comprar.

Te direccionarán al tipo de envío de tu entrada y, al tratarse de una compra online, tendrás que elegir el E-TICKET . Podrás mostrarlo durante el ingreso al concierto de manera impresa o digital.

. Podrás mostrarlo durante el ingreso al concierto de manera impresa o digital. Sigues la compra con clic en Continuar y realizarás la adquisición online. Todas las plataformas de venta en Internet tienen un sello de zonas seguras para que tus datos eviten ser expuestos.

Revisa el monto final a pagar de tu ticket, con o sin el descuento Interbank, y confirma la operación.

Finalmente, completa la información solicitada y tu compra estará más que lista. En esos momentos, accederás a tu entrada virtual.

TE PUEDE INTERESAR