Basada en la novela de Jennifer Niven que se convirtió en un best seller internacional, “All the Bright Places” cuenta la historia de Violet Markey (Elle Fanning) y Theodore Finch (Justice Smith), quienes al realizar un trabajo juntos para la escuela, deciden unirse en un viaje de conocimiento personal que cambiaría su vida para siempre.

Mientras ellos luchan con las cicatrices físicas y emocionales de su pasado, juntos descubren que incluso los momentos y lugares más pequeños tienen un significado muy grande. Este drama para jóvenes provee de una refrescante visión de la psiquis humana y la experiencia de una enfermedad mental, demostrando lo importante que son las relaciones, su belleza y el impacto que tienen en el amor juvenil.

Por razones que solo la escritora del libro conoce, que es también la que escribió el guión de la película, algunas cosas han cambiado, en especial porque en el primero hay algunas páginas en las que el lector puede descansar y procesar todo lo que sucede entre los protagonistas, pero en la cinta de Netflix no. Solo hay tiempo para un viaje lleno de momentos que aumentan la tensión hasta llegar a su climax.

¿Qué significa el final de “All the Bright Places”? ¿Por qué terminó así? ¿Qué pasó con Finch al final y qué hará Violet ahora? Son algunas de las preguntas que la película dejó a sus espectadores. Aquí encontrarán algunas respuestas, pero cuidado que habrán SPOILERS más adelante.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “ALL THE BRIGHT PLACES”?

El elenco de "All the Bright Places" (Foto: Netflix)

Como ya se mencionó párrafos antes, Violet y Finch comienzan a tener una especie de relación muy extraña. Él tiene una enfermedad mental que no es identificada en la película y ella trata de superar la reciente muerte de su hermana.

Finch en un momento desaparece por varios días, resultado de que le dijeran que no vea a Violet nunca más. Pero antes de volver, él atiende a un grupo de ayuda donde se encuentra una compañera de la escuela: Amanda.

Entonces, él va a casa para encontrar a Violeta allí, pero efectivamente ella rompe con él por la falta de comunicación que tuvo durante su ausencia. El día después del rompimiento, Finch no vuelve a la escuela. Violet lo llama, pero lo único que escucha es el mensaje del buzón de voz.

"All the Bright Places" muestra la relación entre Violet y Finch (Foto: Netflix)

Esto provoca en Violet un arranque de sinceridad con su padre explicándole lo importante que es Finch para ella en su vida, y entonces él le pregunta si tiene alguna idea de donde podría haber ido. Violet entonces va hacia Blue Hole, uno de sus sitios favoritos, solo para encontrar su carro abandonado descubriendo que Finch se había ahogado.

Ella llama a los servicios de emergencia, pero más adelante se ve que atiende a un funeral. Esto es seguido a una escena en su cuarto. Violet encuentra allí su diario con un mapa a una locación final, una iglesia construida en memoria a aquellas personas que murieron en un accidente de auto (como su hermana).

Aquí ella descubre que Finch había escrito en un libro “Yo estuve aquí – TF” y posteriormente Violet hace una presentación en su clase sobre las exploraciones que hizo junto a Finch. La película entonces termina de la misma manera en la que termina el libro, con ella nadando en el Blue Hole a pesar de la trágica muerte de su compañero allí.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “ALL THE BRIGHT PLACES”?

"All the Bright Places" muestra la relación entre Violet y Finch (Foto: Netflix)

La novela describe todos los problemas que Finch tenía en su mente y los constantes pensamientos suicidas que tenía. Su versión en la pantalla grande no excava lo suficientemente profundo en este problema, enfocándose más en el hecho de que tenía una enfermedad mental que no había sido diagnosticada por su comportamiento errático.

Luego de ser separado de Violet por orden de sus padres, Fich va cayendo en una espiral e incluso es expulsado de la escuela. Aún la ve de vez en cuando, pero logra ocultarle su extremo cuadro depresivo. Una noche, él toma muchas píldoras para dormir, pero luego se arrepiente y las vomita todas.

Este suceso lo hace pensar y va a un grupo de apoyo donde se encuentra con Amanda, quien posteriormente le cuenta a Violet que él había confesado sus pensamientos de acabar con su vida. Ambos se enfrentan por este motivo y luego de la pelea Finch se va corriendo a casa.

Violet descubre la canción que había escrito Finch al final de la película (Foto: Netflix)

Luego de enviar todos los mensajes misteriosos a Violet y a sus amigos como despedida, ella lo encuentra ahogado en Blue Hole, demostrando que en esa relación solo uno de los dos pudo sobrepasar sus problemas. Como ya se mencionó antes, el libro hace más hincapié en los pensamientos suicidas de Finch, pero la autora lo omitió en la película por una muy buena razón.

“No quería que acabara de esa manera, pero siempre lo supe, cuando escribí la novela, que esa era el único final que podía tener,” comentó Niven, quien basó el personaje de Finch en un hombre que perdió cuando tenía 20 años. “Esa es la historia que sentía que podía escribir y hacerlo honestamente, con toda la emoción que experimenté en ese tiempo años atrás cuando pasó de verdad”.

La directora de la película acudió a numerosos especialistas en la salud mental para hacer a Finch menos explícito, mostrando más la faceta secreta que una persona con pensamientos suicidas puede tener, sin querer que nadie se entere de lo que pasa. A esto también ayudó que Finch no tenga un diagnóstico claro de lo que pasaba en su cabeza.

