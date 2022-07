Una de las bandas de rock más representativas de las décadas de los 90 y 2000 fue sin lugar a duda Evanescence, que llegó a ser reconocida mundialmente por su tema “Bring Me to Life”. La agrupación fue fundada en 1995 por la cantante Amy Lee, quien es la única integrante que ha permanecido desde sus inicios, ya que a lo largo de su trayectoria ha sufrido cambios como la partida de su cofundador, el guitarrista Ben Moody, y de otros miembros.

Si bien, la vocalista supo conquistar al público con su maravillosa voz y su look dark, con el transcurrir del tiempo, ella ha cambiado y pasó de tener un estilo rudo a uno más suave, algo que va de la mano con las composiciones infantiles que ha lanzó desde hace algunos años.

A continuación, te contamos qué sucedió con la también pianista y compositora, que además de ser rockera se dedica a alegrar la vida muchos niños.

Amy Lee de Evanescence asiste a la celebración de Live Nation de la cuarta Semana Nacional de Conciertos anual en Live Nation el 30 de abril de 2018 en la ciudad de Nueva York (Foto: Angela Weiss / AFP)

¿CÓMO CAMBIÓ LA VIDA DE AMY LEE DE EVANESCENCE?

Si retrocedemos a los años 90 y 2000, Amy Lee se caracterizaba por lucir prendas de color negro, un estilo gótico al que nos tenía acostumbrados. Sin embargo, con el paso del tiempo específicamente cuando se convirtió en madre, ella dejo atrás ese estilo oscuro y lo cambió por tonos brillantes.

Fue en julio de 2014 que la compositora estadounidense, ahora de 40 años, dio a luz. “Nuestro hijo Jack Lion Hartzler ya está aquí. Nunca había sentido una alegría tan profunda hasta ahora. El mundo acaba de estallar en technicolor”, señaló en aquella oportunidad en sus redes sociales.

Debido a que deseaba demostrarle todo su amor a su pequeño, ella decidió componerle canciones, pero debía empezar de cero. Tras conversar con su padre y también con su esposo, comenzó a enfocarse en sus nuevos temas.

Amy Lee toca con su banda Evanescence durante el último día del festival de música Rock in Rio, en la "Ciudad del Rock" en Río de Janeiro, Brasil, el 2 de octubre de 2011 (Foto: Vanderlei Almeida / AFP)

LANZA SU ÁLBUM MUSICAL INFANTIL

El 30 de septiembre de 2016, Amy lanzó su disco infantil “Dream Too Much”, que llamó la atención de la industria musical por haber dado un giro radical a sus composiciones. El álbum tiene 12 canciones entre ellas: “Rubber Duckie”, “Hello Goodbye” de The Beatles y “Goodnight My Love”.

Toda su familia está involucrada en el disco: sus hermanas Carrie y Lori hacen las armonías y su tío Tom participa con la guitarra, bajo y la armónica.

En entrevista con la revista Rolling Stone, la cantante dio a conocer como fue todo este proceso: “Papá estuvo hablando de hacer algunas canciones infantiles para Jack. Mi esposo sugirió: ‘Ustedes deberían hacerlo, ir al estudio juntos, nunca han estado juntos en el estudio, y los dos son músicos’”.

AMY LEE JUNTO A SU HIJO

El hijo de Amy Lee, Jack Lion, nació en 2014 y actualmente tiene 8 años. La artista ha señalado que su pequeña es quien lo inspira y motiva.