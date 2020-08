Luego que se diera a conocer que dio positivo al COVID-19, Andrea Legarreta ofreció un entrevista al programa “Hoy”, en el que trabaja como conductora, donde contó detalles sobre su estado de salud, así como el de su esposo, el cantante Erik Rubin, y también de sus dos hijas.

“Ahora sí que nos tocó… Alguna vez oí decir a alguien que seguramente a todos nos iba a alcanzar el COVID en algún momento y bueno pues, ahora me tocó a mí, y a enfrentarlo con la mejor actitud”, dijo con bastante tranquilidad la también actriz.

Legarreta contó que inicialmente pensó que se trataba de “un resfrío común pero resultó que no”. “La verdad es que los primeros días fue como un resfriado, quizás un poquito más fuerte. Luego siguieron los dolores del cuerpo, de cabeza, y fiebre”, detalló.

Refirió que estuvo sobrellevando los malestares con algunos medicamentos, y el sábado por la mañana dejó de tomarlos para ver que sucedía y su temperatura empezó a elevarse. Por ello, decidió acudir hospital, donde le realizaron el examen y los resultados se los entregaron el domingo por la tarde.

“Dentro de todo, tomando el medicamento (me he sentido) bastante bien. Ya saben que yo no soy dramática, así que vamos a seguir los cuidados que nos indica el doctor y vamos a salir de esta”, señaló.

Sobre su esposo, y sus hijas manifestó: “Erik (su esposo) no tiene ningún síntoma, gracias a Dios. Las niñas les he escuchado algunos estornudos pero están bien (...) Ellos no se han hecho la prueba, pero el doctor considera que todos debemos estar en cuarentena”.

Finalmente, Andrea precisó que es difícil saber en qué momento o cómo se contagió, por ello hizo un llamado a todas las personas para que sigan con las medidas de seguridad e higiene para evitar la propagación del virus. “Hay que seguir con el compromiso de cuidarnos y cuidar a los demás”, culminó.

Fue horas antes que Galilea Montijo había dado a conocer que Andrea Legarreta, su compañera en la conducción del programa “Hoy”, había sido diagnosticada con COVID-19 tras someterse a la respectiva prueba de descarte.

“Queremos compartirles que nuestra querida Andrea Legarreta se hizo una prueba de COVID, salió positiva, ella y su familia gracias a Dios se encuentran bien... (Ella) se siente, pues mal, con esta parte de que si le duele el cuerpo, la cabeza. Gracias a Dios todo bien, sabemos que va a estar bien”, dijo.

