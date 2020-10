Andrés Palacios, actor mexicano que protagoniza la telenovela “Imperio de mentiras” junto a Angelique Boyer en Televisa, realizó un video de Instagram para confirmar que dio positivo a la prueba de COVID-19.

En su mensaje público, el intérprete de 45 años señaló que se encuentra estable y agradeció las muestras de afecto luego que distintos medios mexicanos informaron sobre su salud.

“Quiero dejar este video para todas las personas que se han preocupado mucho y me han enviado una serie de mensajes de apoyo, empatía y disposición", indicó al inicio de su video.

“Estoy muy sorprendido cómo este tema de la pandemia ha podido provocar la empatía y la importancia de los demás. Ahora me tocó vivirlo a mí y estoy muy agradecido con la gente que me ha enviado mensajes... No estoy mal, pero sí he tenido algunos síntomas complicados y me están haciendo las pruebas correspondientes”, añadió.

Finalmente, Andrés Palacios pidió a sus seguidores estar prevenidos ante la pandemia del coronavirus (COVID-19).

“Compartirles que es muy importante que no bajemos la guardia y que ojalá podamos duplicar y triplicar las medidas de distancia y lavarse las manos. No nos descuidemos porque así como yo, que hemos sido cuidadosos, no estamos exentos”, concluyó.

Ver esta publicación en Instagram

