Angelina Jolie sorprendió al mundo al posar desnuda por primera vez. La popular actriz apareció en la portada de la revista Harper’s Bazar, a la que también le brindó una entrevista.

En la imagen, la expareja de Brad Pitt aparece cubierta con una manta transparente, dejando a la vista su figura.

Como parte de la entrevista, Angelina Jolie se refirió a la doble mastectomía a la que se sometió hace seis años para reducir los riesgos de padecer cáncer de mama.

“Mi cuerpo ha pasado por muchas cosas en la última década, particularmente en los últimos cuatro años, y tengo cicatrices visibles e invisibles para mostrar”, comentó Jolie.

“Es más difícil luchar con los invisibles. La vida toma muchas vueltas. A veces te lastimas, ves a los que amas con dolor y no puedes ser tan libre y abierto como tu espíritu lo desea. No es nuevo ni viejo, pero siento que la sangre vuelve a mi cuerpo”, agregó la protagonista de “Maléfica”.

Al ser consultada sobre su futuro y el de sus seis hijos, Angelina Jolie aseguró que sí le gustaría vivir en otro país, pero prefiere esperar a que todos sus hijos sean mayores de edad a fin de no tener problemas con el padre de estos, Brad Pitt.

“Me encantaría vivir en el extranjero y lo haré tan pronto como mis hijos tengan 18 años. En este momento, tengo que quedarme donde elige vivir su padre”, dijo la actriz.

Angelina Jolie dio pistas del lugar en el que planea vivir en un futuro, aunque su idea es que tanto ella como sus hijos disfruten del mundo.

“Mi lugar favorito es un lugar en el que nunca he estado. Me gusta que me dejen caer en medio de algo nuevo. Me gusta estar fuera de mi elemento. Quiero que los niños crezcan en el mundo, no solo aprendiendo sobre ello, sino también viviendo y teniendo amigos en todo el mundo. El año que viene empezamos una casa en África”, precisó la actriz de 44 años.