¡Miss Bum Bum lo hizo de nuevo! ¿Antonella Roccuzzo se pondrá celosa por esta foto?

Lionel Messi y Antonella Roccuzzo tienen una relación envidiable: ambos se conocen desde pequeños, demuestran su gran amor en las redes sociales y tienen una gran familia con unos hermosos hijos que los apoyan en todo lo que hagan.

No obstante, no es sorpresa que el calificado por muchos "como el mejor jugador del mundo" sea todo un galán para las mujeres, y aunque a Antonella no le afecta esto en lo más mínimo, si "se la tiene jurada" a una en especial: Susy Cortez.

La modelo y actual Miss Bum Bum constantemente publica candentes imágenes con la camiseta de Argentina, y en una de sus últimas fotografías ha hecho evidente que quiere llamar la atención de Messi, ya que se se ha declarado su fan número 1.

Por su parte, Messi solo tiene ojos para Antonella, y de hecho ni siquiera reacciona a las publicaciones de la Miss Bum Bum. ¿Su novia pensará igual? Lo más probable es que mientras Susy calienta las redes sociales con sus sensuales fotos, ella esté 'caliente' por su enojo.