Conoce toda la información respecto al cuarto pago del Ingreso Solidario, subsidio del Gobierno Nacional que es entregado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Este impulso económico se ha convertido en una de las ayudas monetarias más importantes en la región para la familias colombianass, con el fin de que enfrenten la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus (COVID-19). A estas alturas de la crisis mundial, ya van más de dos millones de hogares que han hecho alguno de los cuatro cobros -o los cuatro-, pero hay quienes aún no cobran siquiera uno y tú puedes estar dentro de ese grupo del padrón. Si aún no lo has hecho, aquí te presentamos los pasos en cuanto al caso del subsidio económico. Presta atención a los detalles.

Esta entrega, que se comenzó a dar desde el pasado mes de abril a través de distintas modalidades digitales y bancarias, se hace de manera mensual (160.000 pesos por mes), sin ningún tipo de documento. En los últimos días se confirmó que este programa se extenderá hasta diciembre, los beneficiarios recibirán un total de 960.000 pesos en los próximos seis meses (160.000 mensuales). Sumando los pagos de abril, mayo y junio, el gran total es de 1.440.000 pesos.

Más de 2,6 millones de hogares han recibido el Ingreso Solidario. Desde esta semana el @DNP_Colombia y el @MinHacienda trasladan al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (@ProsperidadCol), la administración y operación de dicho Programa. pic.twitter.com/ISaUU7Znnl — dnp_colombia (@DNP_Colombia) July 6, 2020

¿Cómo saber si soy beneficiario?

Lo primero es ingresar a la plataforma oficial del Departamento Nacional de Planeación (DNP) -haz clic aquí para acceder-. En la web podrá consultar si es un beneficiario y si sus giros están en proceso.

Cuando ingrese a la página es importante que tenga su cédula a la mano. En la parte superior derecha encontrará un botón que lo lleva a un formulario en el que usted debe ingresar el número de identificación, nombre, apellido, fecha de expedición del documento y su teléfono celular. En la pantalla aparecerá si usted es beneficiario.

El único requisito para ser parte del Ingreso Solidario es no ser parte de otros programas sociales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y devolución del IVA. Las familias del Ingreso fueron elegidas por diferentes bases de datos del Sisbén, DPS, MinTrabajo, MinSalud y MinHacienda.

El Gobierno nacional continuará entregando los recursos del programa Ingreso Solidario hasta diciembre de este año. Ya son más de 2,6 millones de hogares los beneficiados, lo que representa el 87 por ciento de la meta de tres millones. pic.twitter.com/d6nADz0aaq — dnp_colombia (@DNP_Colombia) July 4, 2020

¿En qué bancos cobrar el Ingreso Solidario?

Las entidades bancarias en las cuáles se puede cobrar el Ingreso Solidario DNP son las siguientes:

Movii

Banco Caja Social

Bancamía

Bancolombia

Ingreso Solidario: ¿todavía puedo recibir bono si no fui incluido en la lista original del DNP?

