Mediante las redes sociales, hemos conocido testimonios de personas que dejaron sus países de origen buscando mejores oportunidades en el extranjero. Ya sea por una cuestión académica o laboral, no son pocos quienes lo dejan todo con tal de tener un futuro más prometedor.

Recientemente, se hizo viral el testimonio de un joven latino que reveló cuánto gana trabajando como lavaplatos en Suiza, uno de los países más desarrollados del mundo.

Adrián, un argentino identificado en Tiktok como @viajandoconadrian, publicó un video en donde se le puede ver lavando los trastes de lo que parece ser un restaurante.

En la descripción del clip, escribió el siguiente mensaje: “¿Cuánto se gana en Suiza lavando platos? Suiza, además de tener paisajes increíbles, ¡tiene muy buenos sueldos! Vale aclarar que es un país caro también, ¡pero igualmente se puede ahorrar muchísimo!”.

Según el testimonio del joven, el sueldo que recibe es de 3750 dólares al mes. Asimismo, reveló que el 50% de su paga se va en alquiler y comida, por lo que puede ahorrar entre 1500 a 2000 dólares por mes.

Por otra parte, Adrián explica que, en Suiza, se puede trabajar en dos temporadas, tanto en verano como en invierno, y que solo se necesita el pasaporte de la Unión Europea y un permiso de trabajo (permiso L) para que cualquier empresa te contrate y puedas quedarte a trabajar todo el tiempo que acuerdes con ellos.

#trabajar #parati #viajar #viaje #trabajarensuiza #trabajoensuiza ♬ sonido original - Viajando con Adrián @viajandoconadrian Cuánto se gana en suiza lavando platos? 🇨🇭😱 Suiza a demás de tener paisajes increíbles tiene muy buenos sueldos! Vale aclarar que es un país caro también, pero igualmente se puede ahorrar muchísimo! Lo bueno de este país también, es que tiene doble temporada, podes venir a trabajar en invierno ❄️ como en verano 🏖️ Lo que necesitas para poder trabajar en este país, es tener pasaporte de la UE y ahí te puede contratar cualquier empresa y hacerte un permiso de trabajo (permiso L) que te permite quedarte todo el tiempo que acuerdes para trabajar con ellos! Muchas gracias @mauri_css por prestarte para el video! Muy crack, vale aclarar que es un trabajo muy duro! Pero con buena onda es llevadero, y el sueldo motiva! #suiza

Su testimonio se viralizó con más de 360 mil reproducciones y más de un internauta se mostró asombrado por la suma que se puede generar lavando trastes.

Otros resaltaron el hecho de que vivir en Suiza no es barato, por lo que el mencionado sueldo no resulta ser del todo alto.

“Para mí el problema sería el idioma”; “Yo me voy, pero díganme como hacerlo”; “Como se puede hacer para ir a trabajar allí”; “Por ese sueldo no. Yo viví en Zúrich y el nivel de vida en Suiza es muy alto, así que ese sueldo no es la gran cosa”; “Ojalá pagarás en pesos allá en Suiza. Es uno de los países más caros, así que el sueldo es normal”; “Yo quiero trabajar ahí”, escribieron las personas.

Suiza, uno de los países más desarrollados del mundo

Suiza es conocido por ser uno de los países más desarrollados del mundo. Por su política de neutralidad, el país alberga gran cantidad de inmigrantes provenientes de naciones de varios continentes, por lo que es considerado como uno de los países europeos con mayor diversidad cultural.

Según Wikipedia, Suiza es conocida internacionalmente por su turismo de montaña y por sus relojes, chocolates, navajas, bancos, ferrocarriles y quesos. Zúrich, Ginebra y Basilea han sido clasificadas entre las diez mejores ciudades del mundo en términos de calidad de vida.