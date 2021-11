La actriz mexicana Ariadne Díaz, conocida por sus trabajos en “La Malquerida” y “La doble vida de Estela Carrillo”, reveló recientemente los verdaderos motivos detrás de su renuncia a la telenovela “Malverde: El Santo Patrón”, la cual está dirigida por Natalia Sedano y Alberto Mejía.

Este proyecto significaba el retorno a la televisión de la intérprete de 36 años, sin embargo, a poco de iniciar las grabaciones, la esposa de Marcus Ornellas decidió dar un paso al lado. Díaz había sido seleccionada para uno de los papeles principales, más al no concretarse este trato, debieron buscar a otra artista que ocupará su lugar.

La producción de Telemundo fue finalmente protagonizada por Carolina Miranda, la actriz de 31 años que recientemente participó en la serie de Netflix “¿Quién mató a Sara?”.

La actriz mexicana ha cambiado su forma de pensar con respecto a las telenovelas (Foto: Instagram / Ariadne Díaz)

LA RENUNCIA DE ARIADNE DÍAZ

Unas semanas después de que se hiciera pública la participación de Ariadne en “Malverde: El Santo Patrón”, se dio a conocer la noticia de que la vallartense no sería parte de la serie. Este hecho sorprendió a sus seguidores, especialmente porque unos días atrás Fernando Colunga, el protagonista, había cancelado su participación en el proyecto.

¿POR QUÉ SE DIO?

En una reciente entrevista, la mexicana fue cuestionada por su salida de la telenovela, respondiendo con la chispa que la caracteriza: “A ver, deja me acuerdo de qué fue lo que dije para no decirte otra cosa… Porque ya no me acuerdo qué pasó”.

Díaz desmintió que su decisión haya estado motivada por alguna mala relación con el actual protagonista y confirmó que la cancelación de Colunga influyó de cierta manera.

“Ay no, ni sabía si iba a ser Pedrito Fernández ni nadie. Lo que es que de repente nos dijeron que ya no estaba quien iba a estar. Entonces yo no puedo empezar un proyecto así, o sea, a mí me dijeron: ‘Tienes llamado el lunes’ y yo, ‘ah muy bien, pero ¿con quién?”.

Fue la respuesta que le dieron, lo que terminó por desanimarla: “Pues en eso estamos, no te podemos decir. Entonces dije: ‘Pues no, yo hace mucho no trabajo así’. O sea, yo hace muchos años dejé de trabajar así en la incertidumbre. Yo no puedo andar con el alma en un hilo, de si quién va a ser, si quién no va a hacer’, entonces por eso tomé mi decisión, bien o mal, no sé, pero tuve que cargar con esa decisión y creo que fue una buena decisión”.

LE HUBIERA GUSTADO TRABAJAR CON COLUNGA

La protagonista de “Muchachitas como tú” también comentó que estaba muy emocionada por trabajar con Fernando , pero que desafortunadamente se quedó con las ganas:

“En ese momento, mi querido Fernando Colunga, con quien tuve el honor de tener varias lecturas, y que me hubiera encantado que se concretara el proyecto, ya no continuó más por razones personales. Entonces cuando yo no sabía quién iba a ser el protagonista, decidí también bajarme del barco, esa es la realidad”.