Tras haberse casado a inicios de junio de este 2022, Britney Spears sí que está disfrutando a plenitud su vida con su esposo Sam Asghari, con quien se mudó a su nueva mansión luego de jurarse amor eterno.

De acuerdo a una fuente cercana a la cantante, ella ha empezado desde cero todo, después de que concluyera, en noviembre de 2021, la tutela de cerca de 14 años en los que estuvo bajo el control de su padre.

“Britney ama su nueva casa. La eligió con Sam. Ella quería un nuevo comienzo con su esposo. Ha sido muy importante para ella tener una casa que recogió sin tener que pedir la aprobación [de papá Jamie Spears]”, reveló el íntimo a People.

Se sabe que la nueva mansión costó 11.8 millones de dólares, la cual cuenta con todo lo necesario para la celebridad. Debido al alto precio que pagó, te damos a conocer cómo es el hogar de la ‘Princesa del pop’, de 40 años, que comparte con su marido de 28.

¿DÓNDE QUEDA LA NUEVA CASA DE BRITNEY SPEARS?

La nueva casa de Britney Spears y Sam Asghari se encuentra en la zona residencial The Oaks, en California, Estados Unidos. Está ubicada cerca de su antigua mansión; es decir, puede ver seguido a sus hijos.

¿CUÁL ES LA EXTENSIÓN DE LA MANSIÓN?

La extensión de la mansión es de 6.474 metros cuadrados, de los cuales 11 mil 649 pies cuadrados están construidos.

¿CUÁNTOS HABITACIONES TIENE?

La nueva casa de Britney Spears tiene seis habitaciones y nueve baños, siendo la recámara principal la que tiene mayor espacio, ya que cuenta con una sala de estar con chimenea, vestidores, un gimnasio y balcón privado.

La mansión de Britney Spears vista desde el aire (Foto: Google Maps)

¿CÓMO ES SU COCINA?

La cocina tiene una gran dimensión, donde hay un comedor para seis personas. Asimismo, tiene una isla para el desayuno de cuatro personas.

ESPACIOS PARA RELAJARSE Y DIVERTIRSE

CINE. Por si fuera poco, la lujosa mansión tiene un cine, donde pueden disfrutar de películas no solo Britney Spears y Sam Asghari, sino hasta 10 personas.

BAR DE PIANO. Con el fin de entretener a sus invitados, la casa también cuenta con un bar de piano.

PARRILLA. En la parte exterior dentro su mansión tiene un espacio para hacer parrillas, la cual también cuenta con una sala al aire libre.

PISCINA. Tiene gran tamaño, pero además cuenta con un tobogán y una cascada artificial.

Sam Asghari, el esposo de la cantante, metiéndose a la piscina de su mansión (Foto: Britney Spears / Instagram)

¿QUÉ MÁS TIENE LA MANSIÓN DE BRITNEY SPEARS?

Si tiene invitados especiales, dentro de la mansión hay una casa con un dormitorio, un baño, cocina y comedor propio.

¿Y SU LUNA DE MIEL?

Antes de preferir irse de luna de miel, Britney Spears y su esposo Sam Asghari prefirieron adquirir esta lujosa vivienda, donde disfrutan de todas las comodidades. Ellos sí tienen planificado viajar, pero más adelante.

“Todavía no he estado en mi luna de miel. Me casé y me mudé a una nueva casa al mismo tiempo, no es lo más inteligente que pude hacer; [pero] bueno, está saliendo bien”, escribió en su cuenta de Instagram.

En otra publicación escribió que esta nueva es muy extraño para ella. “Es tan raro que me despierto y todo es nuevo: piscina nueva, cocina nueva, cama nueva. ¡Creo que estoy en estado de shock! (…). Definitivamente me gusta estar afuera, pero también me gusta estar adentro”.