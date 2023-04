El éxito de los conciertos del Grupo 5 ratificó que el mercado peruano sigue siendo atractivo para la industria musical nacional e internacional. En lo que resta del año están programados realizarse 9 conciertos, pero ¿'el bolsillo’ peruano soportará la seguidilla de eventos?

Se estima que asistir a 7 de 9 conciertos que restan durante el año significaría un gasto de S/1316, solo en entradas en las zonas más económicas. Milagros Torres, subdirectora académica de la Facultad de Negocios de Zegel IPAE, recomienda estar atentos a las preventas que pueden lograr un ahorro del 10% al 15%, y tener en cuenta la capacidad de pago para evitar endeudarte innecesariamente a través de créditos.

La especialista resaltó que es importante tener en consideración que las deudas mensuales no deben representar más del 30% de tus ingresos. Es decir, si tu remuneración es de S/1,500, tus pagos de crédito no deben exceder los S/450. Por otro lado, aconsejó inscribirse al club de fans del artista para que puedan acceder a promociones exclusivas de los eventos.

Por último, Torres recalcó que lo más importante es tener un plan de ahorro. “Es importante tener un presupuesto destinado para ocio que, dependiendo del caso, equivale entre un 10% a 15% de los ingresos mensuales. Algunas personas pueden considerar la compra de entradas a conciertos como un gasto fijo. Por ello, es importante tener en cuenta que el ticket promedio es de S/150 a S/200, fuera de los gastos como bebidas, recuerdos y pasajes”, puntualizó la especialista.

Pero, ¿ya sabes quienes son los artistas que pisarán suelo peruano? A continuación, te detallamos la fecha y lugar de los shows de los cantantes que ya confirmaron un súper concierto este 2023.

Alejandro Sanz – 20 de abril

El cantante español volverá a nuestro país como parte de su gira sudamericana “Sanz en vivo”. De acuerdo con su anuncio oficial, el concierto se realizará en el Estadio Nacional el 20 de abril de 2023. La noticia fue compartida por el artista a través de sus redes sociales. “Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Argentina: la respuesta es SÍ, tenemos que vernos “, escribió el cantautor junto al clip promocional.

Tribuna Norte : S/246

: S/246 Platinum: S/805

Ultra Perú 2023 – 22 de abril

El Ultra Perú 2023, es el festival de música electrónica más grande del Perú, este evento se realizará en el Estadio San Marcos donde habrán 3 stages en simultáneo. Esta será la primera edición de uno de los festivales de electrónica más importantes del mundo.

GA - Early Bird – S/246

– S/246 VIP – TIER 1 – S/450

Barrio Latino – 29 de abril

El festival Barrio latino llegará con artistas del momento como María Becerra, Cazzu, DJ playero y Cris MJ sin embargo, es la primera vez del productor, compositor y Dj argentino BIZARRAP en el Perú quien encabezará por ese día la escena musical. El Festival Barrio Latino Remix se llevará a cabo en el Club Cultural Lima en Chorrillos.

General : S/300

: S/300 Box grupal: S/9,900

Manuel Turizo – 11 de mayo

El cantante de pop latino y autor de “La bachata”, “Culpables” y “Quiéreme mientras se pueda” Manuel Turizo, vendrá como parte de su 2000 tour y se presentará en los Jardines del parque de la exposición.

Preferencial (preventa): S/120

(preventa): S/120 VIP: S/299

Ed Sheeran – 13 de mayo

El cantante británico visita por segunda vez el Perú y asegura alborotar el escenario con el nuevo setlist una nueva puesta en escena y con entradas agotadas desde que se publicó su fecha y presentación para Perú. World Tour 2017 estará en el país con el álbum “÷ (Divide)”.

The Rasmus – 18 de mayo

La banda finlandesa de rock gótico, ganadora de múltiples discos de platino, conocida mundialmente por su hit “In The Shadows”, regresa al Perú con su último álbum titulado “RISE” que trata sobre como batallar con la depresión, esa lucha constante de la enfermedad que ha cobrado miles de vidas en los últimos años.

La banda de rock se presentará en el CC. Arena Bar de Barranco con su gira “Live and Never Die”.

General – S/189

– S/189 Platinum – S/375

Juan Luis Guerra – 25 de mayo

El cantautor dominicano y ganador de innumerables premios, regresa al Perú para presentarse en el Estadio San Marcos. Como se recuerda, se suspendió un concierto del dominicano tras la clausura del ‘Arena Perú’ sin embargo, se logró reponer la fecha de este concierto y se suma uno en Arequipa.

Popular : S/50

: S/50 Platinum: S/500

Hombre G – 9 y 10 de junio

La famosa banda española regresará al Perú para celebrar sus 40 años de trayectoria. En Lima se presentarán el próximo 9 de junio del 2023 en La Pelousse del Jockey Club y en Arequipa el 10 de junio en el Jardín de la cerveza. Los encargados de telonear a los españoles en el Perú son: Raúl Romero y la banda nacional Frágil.

The Weeknd - 22 de octubre

The Weeknd el autor de Blinding Light, Save Your Tears, Starboy, entre otros hits musicales se presentará en el Estadio San Marcos. Este concierto estará en el marco de su After Hours Til Dawn Global Stadium Tour. Además, como artistas invitados estarán Kaytranada y Mike Dean.

Tribuna Norte : S/115

: S/115 Occidental central: S/609