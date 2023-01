Bella Ramsey interpreta a Ellie Williams en “The Last of Us”, la serie de televisión basada en el exitoso videojuego homónimo de Naughty Doguna. En la ficción, la actriz británica da vida a una joven que es la clave para salvar a la humanidad del apocalipsis. Mientras que Joel, personaje interpretado por Pedro Pascal, se encargará de cuidarla en medio de un mundo aterrador.

El protagónico de Bella Ramsey en “The Last of Us” le ha traido mucha fama, pues ahora es considerada la nueva estrella de HBO Max. Esto ha despertado la curiosidad de los fans por conocer más sobre ella, desde lo que hace, sus pensamientos y gustos.

En entrevista con “New York Times”, Bella Ramsey habló sobre su identidad de género y afirmó que ella es género fluido. Sus declaraciones no han pasado desapercibidas, por lo que muchos quieren entender a qué se refiere. ¿Qué significa ser género fluido? Aquí te lo contamos.

Pedro Pascal y Bella Ramsey comparten roles en "The last of Us" y "Game of Thrones" (Foto: HBO Max)

BELLA RAMSEY SE DECLARA GÉNERO FLUIDO

En entrevista con “New York Times”, Bella Ramsey confesó que desde pequeña le ha gustado que las personas la confundan con un niño y le hablen como si fuera uno. Por esta razón ella siempre se ha identificado como género fluido.

“Creo que mi género siempre ha sido muy fluido. Alguna persona me decía ‘ella’ y no pensaba en eso, pero sabía que si alguien me llamaba ‘él’, era un poco emocionante”, afirmó la actriz británica en la entrevista realizada el pasado 11 de enero de 2023.

Bella Ramsey afirmó que, al igual que otros famosos, se declara como no binarios. De hecho, ella suele elegir la opción “no binario” en cualquier formulario que llena.

“Ser catalogada en un género no es algo que me guste particularmente, pero en términos de pronombres, realmente no podría importarme menos”, dijo Bella Ramsey sobre su identidad de género, según señaló Univisión.

La actriz británica Bella Ramsey nació el 30 de septiembre de 2003 (Foto: Bella Ramsey/ Instagram)

¿QUÉ SIGNIFICA SER GÉNERO FLUIDO?

Las personas que se identifican como de “género fluido” sienten que su identidad de género no es fija ni definible sino más bien cambiante (fluye), según define la Fundación del Español Urgente (Fundéu).

Aquellos con identidad de género fluido se pueden sentir como hombre un tiempo y después como mujer o al contrario. También pueden sentirse sin un género particular o definido.

El género fluido no es determinado por la orientación sexual o por determinadas características sexuales; sino por la sensación de conformidad dentro de la propia identidad de género.

Bella Ramsey interpreta a Ellie en "The Last of Us" (Foto: HBO Max)