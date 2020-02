Después de una larga espera, el canal estadounidense AMC por fin ha compartido el primer tráiler de la quinta temporada de “Better Call Saul”, una de las series más esperadas del año. James McGill (“Jimmy”), interpretado por Bob Odenkirk, ha vuelto a su vida como abogado, ahora bajo el seudónimo de Saul Goodman que apareció en “Breaking Bad”.

Creado por Vince Gilligan y Peter Gould, “Better Call Saul” parece que se aproxima a su final, la sexta temporada será su última entrega y cada vez está más cerca la unión definitiva con “Breaking Bad”. En los próximos capítulos podremos ver ya en escena a míticos personajes como Hank Schrader (Dean Norris) o Steven Gómez (Steven Michael Quezada).

Tráiler de Better Call Saul - Temporada 5

La serie ha sabido jugar con un estilo propio, sin dejar de lado los numerosos guiños a su predecesora. En su quinta temporada seremos partícipes del vuelco en la relación entre Kim (Rhea Seehorn) y Jimmy, cada vez más cerca de convertirse en Saul. Y viviremos de cerca cómo se desarrolla la relación profesional entre Mike (Jonathan Banks) y Gus (Giancarlo Esposito).

A puertas del estreno de los nuevos capítulos de la quinta entrega, hay varias preguntan que quedaron sin resolver tras el final de la cuarta temporada. A continuación, te recordamos algunos puntos claves de “Better Call Saul”.

'Better Call Saul', un spin-off centrado en el abogado Saul Goodman, antes conocido como Jimmy McGill (Foto: AMC)

JIMMY SE CONVIERTE EN SAÚL AHORA

Al final de la temporada 4, Jimmy obtiene permiso para practicar leyes nuevamente. Cuando se le pide que complete el papeleo, pregunta si hacer las cosas oficiales con un nombre diferente al de McGill. Cuando Kim le pregunta qué planea hacer, le dice: “Todo es un buen hombre”. Después de temporadas de espera, los fanáticos finalmente verán al abogado “criminal” en acción: Saul Goodman.

¿Y esto podría significar que es el principio del fin para él y Kim? A diferencia de Jimmy, ella cree en una representación honesta y justa, aunque aquí ha habido ocasiones en las que su brújula moral se ha influido.

La serie fue creada por Vince Gilligan y Peter Gould (Foto: AMC)

LALO A CARGO

En la cuarta temporada vemos a Lalo Salamanca (Tony Dalton), sobrino de Héctor (Mark Margolis), cuando asumió una posición de poder en el cartel. Si recuerdas, Lalo y Jimmy se enfrentarán a un gran drama.

Cuando Walt (Bryan Cranston ) y Jesse (Aaron Paul ) secuestran a Saul en la temporada 2, lo llevan a una zanja. Cuando le quitan la venda de los ojos, suplica piedad. "No, no, no, no, no fui yo. Fue Ignacio, él es el indicado", exclama Saúl antes de divagar en español. Cuando Jesse le pide que hable inglés, Saul le pregunta "¿Lalo no te envió? ¿No, Lalo?"

Entonces, espere cruzarse con Lalo, Saúl y Nacho (Michael Mando), a quien se refiere su verdadero nombre, Ignacio. La distancia entre estos personajes se reduce con cada episodio, y con la temporada 6 configurada para ser la última de Saúl, la temporada 5 seguramente aumentará las cosas en este departamento.

Los actores que regresarán para la quinta entrega son los miembros principales del reparto (Foto: AMC)

GALE EN LA MEZCLA

El químico Gale (David Costabile) que fue asesinado en el final de la tercera temporada de “Breaking Bad”, regresó cuando los fanáticos pudieron ver cómo él y Gus se conocieron. A medida que avanza el progreso en el laboratorio del restaurador Los Pollos Hermanos, existe la posibilidad de que veamos más científicos que administraron operaciones subterráneas hasta que Walt ingresó al negocio de metanfetamina de Gus.

La cadena AMC reveló un breve video anunciando el estreno de la serie en febrero de 2020 (Foto: AMC)

CUBIERTA DE GEN

Como recordarán los fanáticos, cada temporada de la serie se ha abierto con un segmento en blanco y negro de una línea de tiempo posterior a “Breaking Bad” en la que Saul vive como Gene Takovic y trabaja en un Cinnabon.

En la temporada 4, después de un episodio médico, toma un taxi hasta su departamento, pero está claro que está paranoico cuando llama la atención del conductor del taxi en el espejo retrovisor adornado con un adorno de Albuquerque. ¿Podría estallar su tapadera? Con suerte, los fanáticos no tendrán que esperar mucho para obtener una respuesta, ya que estas escenas generalmente ocurren en el episodio de estreno.

El spinoff de Breaking Bad retornará a su pantalla el domingo 23 de febrero (Foto: AMC)

LAS MEDIDAS COMPLETAS DE MIKE

Después de hacerse amigo de Werner Ziegler (Rainer Bock), Mike tuvo que tomar una decisión difícil cuando el hombre rompió las reglas descaradamente. En representación de Gus, Mike dejó en claro que la tripulación del edificio debe seguir órdenes estrictas para mantener las actividades ilícitas en secreto.

Después de todo, la construcción de un laboratorio de metanfetamina subterráneo no es algo que desee como conocimiento público.

Werner escapó del encierro y puso en peligro la operación secreta, por lo que Mike no tuvo más remedio que matar al hombre. Por duro que sepamos que es Mike, estamos seguros de que su conexión con Werner podría cambiar su comportamiento esta temporada. Como alguien que no se sabe que es una persona cálida, ¿es posible que Mike se vuelva aún más frío?

La quinta temporada de “Better Call Saul” empezó a rodarse el 10 de abril de 2019en Albuquerque, Nuevo México (Foto: AMC)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 5 DE “BETTER CALL SAUL”?

La temporada 5 de “Better Call Saul” será estrenada el domingo 23 de febrero de 2020, a las 10:00 pm (hora del este) / 9:00 pm (hora del centro) en Estados Unidos por AMC, después del capítulo respectivo de “The Walking Dead”.

Un día después, el lunes 24 de febrero, será emitido el segundo capítulo de la temporada, en el mismo horario.

Si el calendario es el mismo, cada capítulo de la quinta temporada de “Better Call Saul” estaría disponible online en Netflix, con subtítulos en español, un día después de su emisión original, tanto en América Latina como en España.

Teaser de Better Call Saul - Temporada 5

