En el 2019 Beyoncé prestó su voz al personaje de Nala en el ‘remake’ de “El Rey León” y ahora Disney estaría preparando un contrato millonario para volver a trabajar con la popular cantante en tres producciones más.

Según comunicó el diario británico The Sun, el contrato sería de $100 millones con tal que la intérprete de “Crazy in love” trabaje en tres películas. Sin embargo, no se trataría de una nueva faceta de la cantante como actriz sino que seguiría enfocada en la música y en su poderosa voz.

El citado medio indicó que la estadounidense podría interpretar la canción principal de “Black Panther 2” y sobre los otros dos proyectos restantes, se tratarían de documentales donde quieren que Beyoncé preste su voz.

Cabe resaltar que la artista se encuentra un poco alejada de la música desde el 2018 (año en que lanzó su último disco “Everything is Love”). Hace poco se unió a la rapera Megan Thee Stallion para el remix de “Savage” con el fin de recaudar dinero y brindarlo a las personas que se han visto afectadas por el coronavirus.

Además, durante la cuarentena la artista rompió el silencio en sus redes sociales y también habló sobre al muerte de George Floyd en un video en su cuenta de Instagram.

