“Black Summer” se estrenó en Netflix el 11 de abril de 2019 y tras el éxito de los ocho primeros episodios de la ficción por Karl Schaefer y John Hyams, la plataforma streaming la renovó para una segunda temporada.

Este proyecto sigue la historia de Rose (Jamie King), una mujer cuya hija le fue arrebatada durante los primeros días del apocalipsis zombi. Decidida a encontrarla, se enrola con un grupo de refugiados en un viaje para encontrarla y dar con los seres queridos de sus compañeros.

La nueva entrega de la serie sobre zombis que en su momento recomendó el mismo Atephen Kings tendrá ocho nuevos episodios, los cuales empezarán a rodarse a principios de 2020 en Alberta (Canadá).

John Hyams, quien fue el productor ejecutivo de “Z Nation”, será el showrunner de la segunda temporada de “Black Summer” mientras que Jaime King y Justin Chu Cary volverán a interpretar a Rose y Spears, respectivamente.

La segunda temporada de Black Summer empezará a rodarse en el 2020 (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “BLACK SUMMER”?

En anteriores entrevistas, Jaime ha confesado que en una segunda entrega le gustaría explorar el concepto de estar separado de los seres que amas por un largo periodo de tiempo. "Lo que puedo provocar es que lo que creas que va a pasar, no sucederá. Siempre te mantendrá alerta", dijo a Comicbook.

"(Realmente) vuelve a tener rasgos humanos muy reales. Como, ¿es la persona egoísta? ¿Tiene algún tipo de motivo oculto? ¿Qué hay en la psicología básica de cada personaje? Eso es lo genial, es que realmente se vuelve metafórico de cómo es la vida. Cada vez que leo el guion, nunca esperé leer lo que iba a leer", agregó.

Al final de la primera entrega de “Black Summer” Rose y logró reunirse con su hija, por lo que no quedó ningún tema especifico por resolver en la nueva entrega. Así que solo queda esperar más detalles sobre la trama.

Rose encontró a su hija al final de Black Summer (Foto: Netflix)

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “BLACK SUMMER”

La segunda temporada de “Black Summer” todavía no cuenta con tráiler oficial, pero una vez que inicien las grabaciones probablemente Netflix compartirá las primeras imágenes.

ACTORES Y PERSONAJES

Jaime King retomará el papel de Rose, y su rol como productora ejecutiva, mientras que Justin Chu Cary regresará como Spears y Christine Lee como Kyungsun. Estos son los únicos nombres que se han confirmado hasta el momento.

Sin embargo, en una entrevista con Express.co.uk , Sal Velez Jr. sugirió que William también podría volver. “Puedo decir esto, al igual que Jon Snow tuvo su renacimiento y regreso, creo que dado que realmente no muestran la muerte de William ... voy a dejarlo a la imaginación de la audiencia para ver qué sucede en la próxima temporada. Sé que mucha gente querría ver a William, pero yo no lo escribo ni lo creo y ni siquiera se me permite decir si morí o no”, confesó el actor.

Jaime King como Rose, una madre del medio oeste que se separa de su hija durante los días más tempranos y mortales de un apocalipsis zombie.

Justin Chu Cary como "Spears", que luego se revela como Julius James, una persona buscada.

Christine Lee como Ooh "Sun" Kyungsun, una mujer coreana que está buscando a su madre desaparecida.

Sal Velez, Jr. como William Velez, que trabajó localmente como un hombre de línea polar y tiene una hermana e hijos en Texas.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “BLACK SUMMER”?

La segunda temporada de “Black Summer” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero lo más probable es que los nuevos episodios lleguen a fines del 2019 o en 2020.