El pago del bono de 220 soles, incentivo económico que lograron los profesores y auxiliares tras arduas negociaciones con el Gobierno, está demorado y hasta no el momento no ha sido abonado a estos profesionales que siempre han tenido problemas por el bajo sueldo que perciben a pesar que tienen la importante tarea de educar a los niños y adolescentes de nuestro país. A pesar que el beneficio ya ha sido aprobado, hasta el momento no hay una fecha exacta de pago y en esta nota de Depor te contamos los detalles

¿Cuándo se pagará el bono de 220 soles a docentes y auxiliares?

El acuerdo firmado en julio entre el Ministerio de Educación (Minedu) y el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) estipulaba que el pago del bono de 220 soles para profesores y auxiliares debía realizarse en el mes de setiembre de 2023; sin embargo, esto no se cumplió.

Recientemente el Ministerio de Educación (Minedu) ha anunciado que la esperada bonificación será entregada a 437,616 docentes y auxiliares de educación en el mes de noviembre, aunque no han precisado la fecha exacta.

¿Por qué ha demorado el pago del bono de 220 soles a profesores y auxiliares?

Hasta el momento las autoridades no han explicado por qué ha habido demora en el pago del bono de 220 soles a docentes y auxiliares. Sin embargo, este retraso se debería a la burocracia que existe en el Estado y todos los trámites que se deben realizar antes de que se autorice el desembolso del dinero.

Requisitos para recibir el bono de 220 soles

Los beneficiarios de esta bonificación excepcional deben contar con vínculo laboral al 30 de junio del 2023 y encontrarse registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (Airhsp) a la fecha de publicación de la presente norma.

Se considera labor efectiva si el personal beneficiario se encuentra en uso de su descanso vacacional o licencia con goce de remuneraciones al 30 de junio del 2023. Asimismo, se precisa que los docentes y auxiliares de educación reciben la bonificación extraordinaria en una sola entidad pública

¿Cómo solicitar el bono de 220 soles?

El beneficio del bono de 220 soles está destinado a más de medio millón de profesores y auxiliares que trabajan para el sector educativo. Por el momento, las autoridades no han precisado cuál será el método con el que se le pagará a los docentes y auxiliares nombrado y contratado beneficiados con el subsidio.

Será el Ministerio de Educación, que reiteró su voluntad de trabajar mancomunadamente con el gremio de docentes para que las clases escolares sigan desarrollándose normalmente en todo el territorio nacional, el encargado de informar públicamente el mecanismo para realizar los depósitos.

¿Quiénes recibirán el bono de 220 soles?

El bono de 220 soles está destinado específicamente a:

Los docentes de educación, nombrados y contratados, de las instituciones de educación básica.

Los profesores de las instituciones educativas que gestiona el Ministerio de Defensa.

¿Por qué se pagará el bono de 220 soles a profesores y auxiliares?

Los docentes y auxiliares de educación, nombrados y contratados, de las instituciones de educación básica, así como a los docentes de los colegios gestionados por el Ministerio de Defensa recibirán un bono extraordinario de 220 soles tras la suscripción de un convenio de negociación colectiva 2023-2024 entre el Ministerio de Educación (Minedu) y el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep).

Esto se encuentra señalado en el artículo 20 de la Ley N.º 31912 que autoriza, excepcionalmente, y por única vez, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y a los gobiernos regionales, durante el Año Fiscal 2023, el otorgamiento de una bonificación extraordinaria de 220 soles para los docentes y auxiliares de educación nombrados y contratados de las Instituciones Educativas de educación básica y técnico productiva que laboran en las unidades ejecutoras de educación de Lima Metropolitana y de los gobiernos regionales.

¿Qué otro bono se entregará a profesores y auxiliares?

Existe otro subsidio que el Ministerio de Educación debe gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Se trata del bono excepcional de 380 soles, el cual deberá ser entregado durante el primer trimestre del 2024.

