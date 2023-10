El bono de 600 soles es un beneficio económico muy esperado por las personas que trabajan en el sector público en Perú, ya que es un pago adicional que podría ayudarlos a cubrir cualquier gasto inesperado. Aunque, todavía no hay una fecha de entrega porque acaba de ser debatido en el Congreso de la República, ya que las autoridades deben analizar la forma de pago y de dónde se sacará el dinero para hacerlo. En ese contexto, Depor te ha preparado esta nota para conocer más al respecto.

¿Aprobaron el proyecto que autoriza el pago del bono de 600 soles?

El pasado 20 de octubre se realizó un debate sobre la entrega el bono 600 soles para el sector público en el Congreso. Al respecto, el sábado 21 por la mañana, la congresista Isabel Cortez indicó en sus redes sociales que ya se aprobó. En la reunión también se conversó temas como aprobación de créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos asociados a la reactivación económica, la respuesta ante la emergencia y el peligro inminente por la ocurrencia del fenómeno El Niño para el año 2023.

¿Cuándo será la fecha de pago del bono de 600 soles a los trabajadores estatales?

Todavía no hay una fecha específica para el pago del bono de 600 soles, solamente queda esperar cualquier anuncio oficial respecto. Aunque se espera que en las próximas semanas se comunique el día que los colaboradores van a poder cobrar el beneficio económico que al parecer cada vez está más cerca. Recuerda estar atento a la información si cumples con los requisitos para cobrarlo.

¿Qué trabajadores del Estado recibirán el bono de 600 soles?

No todos los trabajadores del sector público serán beneficiados con este bono, si no solamente aquellos que se encuentran en las siguientes áreas. A continuación, te contamos los casos en los que sucederá.

Personal que se encuentre bajo los regímenes laborales 276 y 728.

Personal CAS.

Ley del servicio civil.

Carrera especial pública penitenciaria y servicio diplomático.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el bono de 600 soles?

Para recibir el bono de 600 soles, lo trabajadores públicos deben cumplir con algunas pautas determinadas por las autoridades. Aquí, te contamos cuáles son para que puedas saber si te tocará el beneficio económico.

Tener un vínculo laboral al 30 de junio del presente año.

Para los trabajadores de las entidades del Gobierno nacional y los Gobiernos regionales, las personas deberán encontrarse registradas en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (Aisshp) del MEF.

Para los trabajadores municipales, ellos deben figurar en la Planilla Electrónica (PDT Plame).

¿Qué personal público no recibirá el bono de 600 soles?

No todas las personas que laboran en el estado recibirán el bono, en este párrafo te contamos en que casos no va a ocurrir para que no te sorprendas si trabajas en ese sector.

Personas que se desempeñan en cargos directivos, de confianza o aquellos que reúnan las características de un funcionario público.

Trabajadores que laboren en los sectores de Salud y Educación.

¿Por qué se pagará el subsidio a los trabajadores?

El pago del bono de 600 soles para un total de 562,000 empleados públicos se dio como parte de un acuerdo del convenio colectivo firmado en el mes de junio. Esto recién será una realidad, luego que el Congreso apruebe el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que encabeza Alex Contreras.





