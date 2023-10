Hace poco, el Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso de la República el proyecto del crédito suplementario para el pago del bono de 600 soles, que fue anunciado por el Gobierno semanas atrás, el cual tiene una partida de financiamiento de S/3.000 millones. Son unos 582 mil trabajadores estatales beneficiados, quienes se encuentran ansiosos por la entrega del subsidio, el cual se brindará este 2023 por única vez, y que no tiene carácter remunerativo, está exonerado a cargas sociales, no es de naturaleza pensionable, y no forma parte del cálculo de los beneficios laborales. En ese sentido, está en las manos de la Comisión de Presupuesto del Parlamento para llevar a votación esta iniciativa para que, luego de ser aprobado por el Pleno, pueda efectuarse el pago a los empleados del Estado. En esta nota de Depor te contamos más sobre el tema.

¿Los trabajadores estatales recibirán el bono de 600 soles en octubre?

Hasta el momento, no hay una fecha específica para el pago del bono de 600 soles, pero se sabe que este se realizará en algunos de los meses que faltan antes que acabe el 2023. Por esta razón, los empelados del Estado han manifestado en más de una ocasión su molestia por esta situación.

Si bien el bono fue acordado hace dos meses, representantes de la Unión Nacional de Sindicatos del Sector Estatal, esperan la aprobación con celeridad en el parlamento, sobre ello, Alex Contreras aseguró que agilizarán el proceso. “Habrá una coordinación para que sea aprobado rápido”, refirió el ministro.

¿Por qué se pagará el bono de 600 soles a los trabajadores estatales?

El pago del bono de 600 soles para un total de 562,000 empleados públicos se dio como parte de un acuerdo del convenio colectivo firmado en el mes de junio. Esto recién será una realidad, luego que el Congreso apruebe el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que encabeza Alex Contreras.

¿Hay un link para saber si soy beneficiario?

No, ya que solamente debes pertenecer a uno de los regímenes que han sido beneficiados con el bono y listo. Así que ten cuidado si ves un anuncio que indica algún enlace para saber más información.

¿Quiénes recibirán el bono de 600 soles?

Solamente, los trabajadores que pertenecen a ciertas áreas del sector público será beneficiados con este apoyo monetario que entregará el Gobierno del Perú a sus colaboradores.

Personal que se encuentre bajo los regímenes laborales 276 y 728.

Personal CAS.

Ley del servicio civil.

Carrera especial pública penitenciaria y servicio diplomático.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el bono de 600 soles?

Para recibir el bono, lo trabajadores también deben cumplir con algunas pautas determinadas por las autoridades. Aquí, te contamos cuáles son.

Tener un vínculo laboral al 30 de junio del presente año.

Para los trabajadores de las entidades del Gobierno nacional y los Gobiernos regionales, las personas deberán encontrarse registradas en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (Aisshp) del MEF.

Para los trabajadores municipales, ellos deben figurar en la Planilla Electrónica (PDT Plame).

¿Qué personal público no recibirá el bono de 600 soles?

Personas que se desempeñan en cargos directivos, de confianza o aquellos que reúnan las características de un funcionario público.

Trabajadores que laboren en los sectores de Salud y Educación.

