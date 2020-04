A través del portal oficial de ANSES podrás conocer cuándo, dónde y cómo cobrar el subsidio otorgado por el Gobierno. Tras la llegada de la pandemia del coronavirus (COVID-19) a Argentina, se han paralizado las actividades comerciales de todo el país, por lo que muchas familias se han visto perjudicadas. Ante este panorama, el Gobierno del presidente Fernández destinó un Bono por 10.000 pesos argentinos para hogares más vulnerables en todo el territorio. Aquí encuentras los pasos para que sepas si te encuentras dentro del padrón del Ingreso Familias de Emergencia (IFE). La fecha de pago del bono de ANSES inicia el martes 21 de abril, todos los detalles aquí y la información previa antes de ingresar a la web de ANSES. Esperemos que la información te sea bien útil con respecto a la situaciones de millones de habitantes en el país. Te recomendamos leer todos los puntos.

Solo es necesario registrar su número de cuenta bancaria y su Clave Bancaria Uniforme (CBU) para acceder al pago del Bono por 10.000 pesos argentinos, subsidio que ya ha beneficiado a millones de argentinos en el país.

El reclamo se puede hacer al correo consultas@anses.gov.ar, por teléfono al *130 desde el celular y por la línea fija 130 y la semana próxima habrá una oficina de atención o “UDAI virtual" (más allá de analizar la reapertura controlada de las delegaciones de la ANSES, denominadas UDAI o Unidad de Atención Integral).

Anses entregará desde el 21 de abril el bono Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para los ciudadanos argentinos (Foto: Anses)

¿Cuándo se realizarán los pagos del Bono ANSES?

Los pagos se irán acreditando en esas cuentas entre el martes 21 y el martes 5 de mayo según número de terminación del DNI. Arranca el martes 21 para los con terminación 0, el miércoles 22 con terminación 1, jueves 23 terminación 2, viernes 24 terminación 3.

¿Quiénes son los aptos para el subsidio que entrega el Estado argentino?

Entre los más de 6 millones que de personas que ya cobraron el bono, están los 2.2 millones de padres que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las mujeres que perciben la Asignación por Embarazo, quienes están adscritos a dicho bono. Además del monotributista Social y los beneficiarios como único recurso monetario del Plan Progresar.

También están los monotributistas únicos, que no tengan otro ingreso declarado como asalariado en blanco, pensionado, jubilado o trabajador autónomo, ni trabajador registrado de casas particulares, inscritos en AFIP en categorías “A”, hasta $208.339,25 y “B" $313.108,87, de ingreso acumulado en los pasados 12 meses, un promedio mensual de $17.361,60 en el primer caso; y $26.092,40 en el segundo.

¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir para recibirlo?

Ser nativo argentino o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años; tener entre 18 y 65 años de edad; que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de: un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos; una prestación de desempleo; jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; planes sociales, salario social complementario u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

¿Cuáles son las respuestas del pedido de subsidio del Bono de ANSES?

En caso de una aprobación, se pasa a una segunda etapa de “Inscripción, Solicitud y Validación de Datos” para completar una serie de datos personales extra, cargar información de contacto y, en caso de tenerla, una Clave Bancaria Uniforme (CBU) que identifique a la cuenta bancaria en la que se quiere recibir el depósito. En caso de no tenerla, deberá optar por formas de pago alternativas.

En el caso de un rechazo, mientras tanto, lo habitual es que el sistema informe los motivos de la denegación del beneficio. Por ejemplo, puede surgir que la persona tiene ingresos declarados por encima del límite establecido o que no cumple con algunos de los requisitos del programa.

Además hay una tercera opción, que es la aparición de un mensaje que reza “tu solicitud está siendo analizada”. El significado de esto es que Anses y AFIP tienen en observación la solicitud, sin una definición hasta el momento. Los cruces de datos -por ejemplo, la propiedad de autos de cierto valor o hasta embarcaciones- es el motivo para negar el IFE.

Trámites de Anses son gratuitos

A partir del sábado se sabe quienes cobrarán el extra del Bono de ANSES

Sobre el Ingreso Familiar de Emergencia de $10.000, Alejandro Vanoli, titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social, detalló el Gobierno está analizando y cruzando los datos de los inscritos con otros organismos públicos, como AFIP y Migraciones, y que a partir del sábado podrá saberse quiénes cobrarán por fuera de los 2,4 millones que ya lo hicieron, que son los beneficiarios de la AUH y Asignación por Embarazo. El bono comenzará a percibirse a partir del 15 de abril, con cronograma a definir.

Alberto Fernández ordena Cuarentena hasta el 26 de abril en Argentina

El presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández anunció hace días que la cuarentena será hasta el 26 de abril como medida preventiva contra el coronavirus. Es decir, esta es la última semana. Otros países que se encuentran en la misma situación que Argentina son Perú, Italia, España, Francia y Colombia.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

TE PUEDE INTERESAR:

VIDEO RECOMENDADO:

Ricardo Gareca sorprendió con su nueva apariencia. (@andreshurtadooficial)