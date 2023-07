Durante la tercera semana de junio, en Chile unas intensas lluvias afectaron a un gran número de la población chilena por lo que las autoridades tuvieron que salir al frente y actuar ante este fenómeno natural. Por ello, se dispuro la entrega del Bono de Recuperación, el cual va destinado a todas las familias afectadas por las lluvias.

Como se sabe, el temporal afectó a gran parte de la zona centro sur de Chile y estas lluvias provocaron destrozos en varias localidades y dejaron numerosas personas damnificadas. Ante esta situación, el presidente Gabriel Boric anunció en los días posteriores que se entregaría el Bono de Recuperación, un beneficio de hasta 1,5 millones de pesos que será destinado para la ayuda de la ciudadanía.

Bono de Recuperación: ¿Quiénes lo recibirán?

Cabe destacar que esta ayuda no tiene requisito alguno, es decir, no es postulable, por lo que no se entregará de manera automática. La única condición para recibir el Bono de Recuperación es haber sido catastrado o registrado en la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), por lo que el beneficio se depositará directamente en la Cuenta RUT del jefe de hogar.

¿Cuánto pagarán en el Bono de Recuperación?

El Bono de Recuperación tiene un monto total que ha sido destinado y que alcanza hasta 1,5 millones de pesos, sin embargo, esto no significa que todos los beneficiados vayan a recibir la misma cantidad de dinero, pues el aporte va por tramos, los cuales se deciden en base a la necesidad y gravedad de la situación de cada familia, lo que también se detectó con la FIBE.

Es importante saber que el monto se entregará sólo una vez, quedando los segmentos de la siguiente manera:

- Tramo 1 = $375.000, cuando hay “afectación baja”

- Tramo 2 = $750.000, cuando hay “afectación media”

- Tramo 3 = $1.125.000, cuando hay “afectación alta”

- Tramo 4 = $1.500.000, cuando hay “afectación muy alta”