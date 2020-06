Más de 240 mil personas se encuentran desempleados en el país debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, la misma que paralizó diversas actividades y que poco a poco se están restableciendo. Debido a ello, el Ministerio de Trabajo (Mintra) deslizó la idea de que se genere un posible bono para este sector, replicando -en menor medida- lo que sucede en distintos países de Europa o Estados Unidos.

La ministra Sylvia Cáceres habló sobre esta posibilidad en un diálogo para Perú21, donde confirmó que durante la primera etapa de la crisis sanitaria, período entre 16 de marzo al 31 de mayo, miles de personas se quedaron sin empleo.

“Estamos en una coyuntura complicada, no solo como país sino también en la región. Los empleos han empezado a afectarse por la suspensión de actividades por la cuarentena. Tenemos 240,000 trabajadores que no han sido registrados en la planilla electrónica, eso quiere decir que sus contratos vencieron o que las empresas decidieron no darle continuidad”, dijo la ministra en Perú21.

Quiénes accederían al Bono Desempleo

La ministra Cáceres confirmó que la posibilidad existe y se viene analizando los parámetros del mismo para especificar quiénes estarían aptos al subsidio y quiénes no. Dentro de la misma entrevista, la ministra confirmó que se está “considerando como uno de los filtros es la pertenencia o no a la planilla de una empresa y eso se verificará en la planilla electrónica del Mintra. Si no está en la planilla, se considerará ese criterio para los beneficiarios del bono".

