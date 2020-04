Desde que el Gobierno presidido por Martín Vizcarra dispuso la entrega de bonos, surgió cierta confunsión en los ciudadanos que se preguntaban cuáles eran los links para cobrar el subsidio adecuado. Estas dudas aumentaron hace unos días, cuando el mandatario anunció la habilitación de un Bono Familiar Universal de 760 soles para las familias más vulnerables y que no cuentan con ingresos en medio de la cuarentena obligatoria por el coronavirus.

En este contexto, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Ariela Luna, dio detalles sobre lo que será la plataforma virtual para este nuevo subsidio económico del Gobierno (Bono Familiar Universal de 760 soles) que beneficiará a 6.8 millones de hogares en el Perú.

Martín Vizcarra anuncia nuevo bono familiar de 760 soles 23/04/2020

“Estamos trabajando ese gran padrón COVID para incluir a la mayor cantidad de personas y con esta gran base de datos cruzar todos los DNI, censo y padrón general de hogares”, señaló la ministra en el programa “Al Estilo Juliana” de ATV.

“Se va a contar con una plataforma en la cual se actualicen los datos, la anunciaremos próximamente. Hoy por hoy no hay ninguna plataforma oficial, todas las que hayan son falsas y la vamos a anunciar, la haremos oficial”, añadió.

Por otro lado, Ariela Luna aclaró que “toda persona que no tiene un ingreso fijo, que no esté en planilla y que no haya recibido los bonos anteriores va a ser partícipe de este bono. Ya tenemos 3 bonos: el primero de 380, el independiente y el rural, toda persona que haya recibido esos bonos ya no recibe el Bono Universal”, explicó.

