En la reciente conferencia de prensa que brindó el presidente Martín Vizcarra junto a miembros del Gabinete Ministerial se presentó el nuevo spot publicitario sobre el bono universal. Para sorpresa de mucho el protagonista fue el actor cómico Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’.

“Se ha preparado un spot que a partir de mañana estará disponible, pero hoy quisiéramos que la población que se conecta a estas conferencias, en calidad de primicia, pueda escuchar el spot sobre el bono familiar universal”, dijo Vizcarra.

Tras ello, aparece Melcochita recomendando a la población evitar ir a la ventanilla de los bancos a realizar dicho cobro.

“Sale un nuevo bono y al toque quieres ir al banco ¡No vayas! No seas ingenuo. Ingresa a www.bfu.gob.pe, sino llama al 1811 y si no te queda de otra anda a un centro de atención autorizado. Tranquilo no más, este bono tendrá varias formas para cobrar”, dice el actor cómico en el spot de unos segundos.

Finalmente, Melcochita dice la siguiente frase: “No vayas a la ventanilla del banco, no lleves el bicho a tu casa”.

Bono Familiar: Melcochita participa de spot

