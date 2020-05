M谩s noticias sobre el Bono Familiar Universal. La ministra de Desarrollo e Inclusi贸n Social, Ariela Luna ha brindado nuevos alcances sobre el cobro de este 煤ltimo subsidio que otorga el Estado a las familias de pobreza y pobreza extrema que vienen siendo afectadas por el coronavirus en el Per煤.

Por si a煤n no has visto tu nombre en ninguno de los Bonos que el Estado ha venido ofreciendo a miles de peruanos, esta puede ser tu oportunidad. El Midis anunci贸 el 煤ltimo 14 de mayo que las personas que no est茅n consideradas en el padr贸n del Bono Familiar Universal tendr谩n una chance m谩s de inscribirse en una plataforma especial que vienen confeccionando.

鈥淟os hogares que no est谩n en esa lista y que no han sido considerados en bonos anteriores, se podr谩n inscribir en una pr贸xima nueva plataforma鈥, se帽al贸 la ministra.

Sobre los que no aparecen como beneficiarios, la viceministra record贸 que para completar los 6.8 millones de hogares del #BonoUniversal se har谩 un empadronamiento. Se espera llegar a pagar en mayo a 5.5 millones de hogares. — MIDIS (@MidisPeru) May 15, 2020

驴Si ya recib铆 un bono, puedo cobrar nuevamente en el Bono Universal?

La titular del Midis, Ariela Luna ha sido clara en cuanto a las personas que ya han sido con alguno de los bonos 380, independiente o rural. 鈥淓ste Bono Universal viene a ser, de facto, un bono complementario pues incluye a las familias que por alg煤n motivo no resultaron beneficiados en los anteriores bonos鈥, indic贸.

Aplicar谩n lo aprendido en el Bono 380, Yo Me Quedo en Casa

El Midis tambi茅n ha informado que para la entrega del Bono Familiar Universal se pondr谩n en pr谩ctica todo lo aprendido en lo que vienen siendo el pago del Bono Yo Me Quedo en Casa. 鈥淧ara el pago del bono rural y el pr贸ximo pago del bono universal vamos a poner en pr谩ctica todas las lecciones aprendidas con el bono Yo me quedo en casa鈥, anot贸.

