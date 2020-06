Este jueves 4 de junio, en conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno, el presidente Martín Vizcarra se refirió a la entrega del Bono Universal de 760 soles, el cuarto subsidio el Gobierno para las familias más vulnerables del país que no han sido beneficiadas con los anteriores bonos. Todo esto en el marco del Estado de Emergencia por el nuevo coronavirus (COVID-19).

El presidente empezó señalando que “cuatro millones 700 mil hogares del ámbito urbano y rural de todo el país los que han cobrado los bonos establecidos por el Estado” hasta el momento, desde que empezó la entrega, hasta unas semanas.

Sin embargo, Martín Vizcarra pidió disculpas a los hogares que aún no han podido cobrar. “Trabajaremos en este mes para llegar con los bonos a 2 millones de hogares que no recibieron nada. Disculpen la demora, es parte del sistema burocrático que tenemos. Vamos a llegar a esos hogares que no han recibido el bono”, indicó.

Cabe resaltar que, hasta el momento, el Gobierno Nacional viene entregando cuatro tipos de bonos: Bono Universal, Bono Rural, Segundo Bono 380 y Bono Independiente. Todos los detalles de los diferentes subsidios económicos los encuentras en Depor.com.

