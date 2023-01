Nuevamente la cantante colombiana Shakira se ve envuelta en un posible caso de plagio tras el lanzamiento de la BZRP Music Sessions #53. ¿Cómo así? Pues la ‘tiradera’ con Gerard Piqué es el tema del momento en todo el mundo y una tiktoker venezolana llamada Briella asegura que la colombiana se inspiró en una canción que lanzó hace 6 meses para crear el polémico tema.

Como era de esperarse, a pocos minutos de su lanzamiento, ya era un éxito total en redes sociales por las frases de empoderamiento femenino tras su ruptura amorosa con el padre de sus hijos y, sobre todo, por las potentes líneas que van dedicadas a él y su actual novia Clara Chía.

“Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión”; “Una loba como yo no está pa’ novato’”; “Esto es pa’ que te mortifique’, mastique’ y trague’, trague’ y mastique’. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliquе. Entendí que no es culpa mía quе te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal... pique”; “Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena, tiene nombre de persona buena claramente es igualita que tú, uh-uh-uh-uh”, son algunas de las expresiones de Shakira en esta ‘tiradera’ contra el futbolista para la que unió fuerzas con Bizarrap.

La canción de la polémica y supuesto ‘plagio’

La cantante venezolana compartió en sus redes sociales que luego del estreno mundial de la BZRP Music Sessions #53, muchos fans le hicieron notar que al parecer el coro que entona Shakira es muy parecido al sencillo ‘Solo tú' que ella lanzó en junio, algo que no es la primera vez que le ocurre a la colombiana.

Para salir de dudas y que sus seguidores juzguen, se animó a crear un comparativo de ambos temas, indicando que no busca crear polémica, solo le gustaría que tanto Shakira como Bizarrap hagan el reconocimiento, en caso sí se hayan inspirado en su creación.

“Me dicen que Shakira me plagió. (Escuchen)”, escribió sobre las imágenes. “De verdad creo que Shakira se inspiró en mi canción ‘Solo tú’ para su BZRP Sessions. Quiero que lo escuchen ustedes mismos. Cabe destacar que la saqué hace 6 meses y se hizo viral aquí en TikTok. Este video no lo hago para causar problemas soy fanática de toda la vida de Shakira y soy fan del trabajo de Biza y no sé qué hacer. Estoy en shock”, agregó en el video en su cuenta oficial @briellamusica donde tiene más de un millón de seguidores.

“Una loba como yo no está pa’ tipos como tú, uh-uh-uh-uh, Pa’ tipos como tú, uh-uh-uh-uh. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú, uh-uh-uh-uh, Oh-oh, oh-oh”, es el coro al que Briella hace referencia.

“Tengo la bandeja de mensajes colapsada. La canción es demasiado parecida, no son cosas mías. Amo a Shakira, la idolatro, he sido fan de toda la vida y es hasta un honor que me plagie… Pero no sé qué hacer, es muy parecida”, agregó en sus redes sociales.

Mi canción “Solo tú” (junio 2022) / La BZRP Session de Shakira (hoy)



Qué opinan ustedes? 🥺 pic.twitter.com/cEgnx7ZuIJ — Briella (@briellamusic) January 12, 2023

En comentarios, los seguidores de Shakira salieron a defenderla e indicaron que “business es business, si tú no patentaste la canción o el sonido, no es plagio”, “Plagio dícese de cuando hay más de 8 compases seguidos, así que no puede hacer nada, así que mejor le saque provecho a su canción y facture a su cuenta”, “Falso el coro originally es de Shakira de la cancion loba del 2009 y está nueva cancion vuelve a usar un poco del tono del coro de loba no de esa venezolana qué quiere sus 5 minutos de fama”, escribieron algunos, mientras que otros salieron en su defensa recordando que ya antes le pasó lo mismo a Shakira: “No es por generar polémica, a mi también me encanta Shakira, pero no es primera vez q la acusan de plagio. Waka Waka (Wilfrido Vargas) y en Hips don’t lie (Jerry Rivera) también la acusaron públicamente por utilizar segmentos de sus canciones sin permiso”.

¿Quién es Briella?

Briella es una cantante de Valencia, Venezuela, que nació un 23 de noviembre y está activa en redes sociales con cuentas en redes sociales bajo el nombre de @briellamusic.

Ella lanzó en junio su canción ‘Solo tú’, que asegura se volvió viral en TikTok y este 11 de enero de 2023 está dando que hablar tras mostrar un comparativo de su tema con la BZRP Music Sessions #53 al encontrar parecido en el coro. “También se les parece la sesión de Shakira a mi canción “Solo tú”?? Estoy que no me lo creo”, escribió.