“Map of the Soul Tour” es la cuarta gira mundial de BTS y aunque actualmente está suspendida por la pandemia de la COVID-19, los fans peruanos esperan que la productora de la agrupación surcoreana considere a Lima en su lista de reprogramación para un show presencial en medio de la reactivación de eventos artístiscos.

Ante este nuevo panorama y el posible regreso de BTS a los escenarios, una ARMY identificada como Nicole Torres viene sumando más de 55 mil firmas para pedir a Big Hit Entertainment que incluyan a Perú en la lista de países.

Bajo el título “BTS en Perú”, la joven fanática sigue sumando más firmas. Además, los integrantes del fandom no se han quedado atrás y también impulsan esta convocatoria desde las distintas redes sociales.

ARMY reúnen firmas para que BTS realice show en Perú. (Foto: change.org).

“Creemos que ya es el momento de que pisen Perú. Muchos ARMY llevamos esperando que nuestro país sea uno de los siguientes países que BTS visite; somos un fandom muy grande: siempre estamos presentes en eventos organizados por nosotros mismos para celebrar todos juntos las festividades (cumpleaños, aniversarios, comeback) del grupo”, se puede leer en la página web de Change.org, donde se realizó la solicitud pública AQUÍ.

“Así que he creado esta petición para nosotros como fans hacernos notar; que sepan que BTS es un grupo muy esperado en Perú”, se añadió.

Luego que se suspendió “Map of the Soul Tour” en varias ciudades de Estados Unidos y Canadá, BTS estuvo activo con el lanzamiento de nuevas canciones como “Butter” y “Permission to dance”.

VIDEO RECOMENDADO

“Spots” los perros robot bailan al ritmo de BTS

"Spots" los perros robot bailan al ritmo de BTS