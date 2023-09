Los feriados o días no laborales significan una oportunidad para que los trabajadores pasen el tiempo en familia, viajen o desarrollen actividades pendientes que no pueden hacerse por el trabajo o estudio. Los feriados calendario son descansos remunerados que no se compensan y que, además, permite al empleado el cobro de triple salario mientras que en los días no laborables, las horas dejadas de laborar son compensadas en los diez días inmediatos posteriores, o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública o privada, en función a sus propias necesidad. Por esa razón, en esta nota te contamos cuáles son los feriados calendarios y los días no laborables que restan en el 2023.

¿Qué feriados faltan por celebrar en Perú este 2023?

En el país aún quedan varios feriados por festejar, aunque algunos caen domingos. Es decir, algunos están incluidos en el fin de semana y dependerá del Gobierno decretar si al día siguiente las personas pueden descansar o no. A continuación te dejamos la lista de que quedan en este 2023:

Domingo 8 de octubre : Combate de Angamos.

: Combate de Angamos. Miércoles 1 de noviembre : Día de Todos los Santos.

: Día de Todos los Santos. Viernes 8 diciembre : Día de la Inmaculada Concepción.

: Día de la Inmaculada Concepción. Sábado 9 diciembre : Batalla de Ayacucho.

: Batalla de Ayacucho. Lunes 25 diciembre: Navidad.

¿Cuándo es el próximo feriado largo en Perú?

El próximo feriado largo en Perú es en octubre debido a que el 8 de octubre se conmemora el Combate de Angamos. Este 2023, la emblemática fecha cae domingo y muchos descansan ese día; por ello, las autoridades peruanas declararon a través del Decreto Supremo N° 151-2022-PCM que el lunes 9 de octubre sea día no laborable.

¿Quiénes se benefician con el feriado largo?

El lunes 9 de octubre será día no laborable para que las personas disfruten de un feriado largo. Aunque, al igual que en otras ocasiones beneficiará solo a las personas que trabajan en el sector público; sin embargo, ellos deberán compensar las horas en los días posteriores y en el caso de aquellos que laboran en una empresa privada deben coordinar con su empleador.

¿Cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborable?

Los feriados son fechas de descanso obligatorio que son remunerados y que pueden ser compensados con otro día de descanso o con el pago triple por la jornada trabajada ese día. En tanto, los días no laborables son fechas establecidas por el Gobierno mediante Decreto Supremo, que deben compensarse y por tanto el empleado debe devolver las horas que no laboró.

¿Qué días fueron declarados no laborables en Perú para el 2023?

Lunes 9 de octubre de 2023.

Jueves 7 de diciembre de 2023.

Martes 26 de diciembre de 2023.

¿Cuánto debes percibir si trabajas un feriado?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) del Ministerio de Trabajo explica que, si laboras de forma presencial o remota un día feriado, deberás percibir dos remuneraciones diarias adicionales a tu remuneración total del mes.

¿Cómo se calcula esta remuneración?

Sunafil explicó que en el caso de que tu remuneración mensual sea de S/ 1,025, tu remuneración diaria es de S/ 34.17. Ello se deduce al hacer una división de tu sueldo entre 30 días (1025/30).

Al saber cuánto percibes por día, puedes calcular cuál sería tu pago. Te correspondería lo siguiente:

Una remuneración por el trabajo realizado: S/34.17

Una remuneración por la sobretasa del 100%: S/34.17

En total sería S/68.34 por cada feriado laborado adicional a tu remuneración mensual.

Entonces, S/68.34 x 2 feriados laborados = S/ 136.68.

A fin de mes, recibirás en total S/1161.68.

Sunafil precisó que, en caso de que tu empleador te otorgue días de descanso en sustitución a cada feriado laborado, ya no percibirás la suma adicional.

